El sanatları ustaları ve kadın üreticiler, büyükşehrin stantlarında buluştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda açtığı üretici kadın stantlarında, Mersin’in üretici kadınları yeniden ürünlerini sergiledi.

1 Eylül’de açılan ve iki gün süren etkinliğe, Akdeniz, Yenişehir, Toroslar ve Mezitli ilçelerinden 198 üretici kadın ile 22 somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı katıldı. Stantlarda cam üfleme ürünler, naht sanatından tablolar, bitkisel örücülükle yapılan örgü çantalar, su kabağı oyması hediyelik eşyalar, telkâri takılar, deri işlemesi eşyalar, lüle taşı işlemesiyle yapılan biblolar, ahşap oyuncaklar, keçe sanatı ile yapılan ev eşyaları ve iğne oyaları yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları ile yapılan etkinliğin, evinde üretim yapan kadınlara örnek olacağını ifade eden Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nda görevli Burcu Sert, “80 stantta 198 üretici kadın var. Aynı zamanda Türkiye’nin dört bir yanından gelen el sanatkârı ustaları da satış ve tanıtım imkânı buldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarının profesyonel çalışmalarını, evde üretim yapan kadınlarımızın alanda, yerinde görmeleri çok değerli ve kıymetli. Hem kendi içerimizde eğitim çalışması olarak nitelendirdik bunu hem de Türkiye’nin her tarafında üretim yapan kişileri Mersinlilerle buluşturma imkanı sağladık” dedi.



“Biz şanslı kadınlardanız”

Birçok kadının üretici kadın stantlarından kazandığı parayla ev giderlerini karşıladığını belirten Gülseren Eker, “Daha yeni başladık biz de annemle. Kendimizi burada bir şekilde ifade edebiliyoruz. Daha doğrusu evimize bir şekilde ekmek götürebiliyoruz. Geçimini bu şekilde sağlayan çok fazla insan var. Biz çok daha yeniyiz burada. Bunların daha çok duyurulması gerekiyor çünkü çoğu insan, üretici kadınların satış yaptığından haberdar değil. Bu etkinliklerin olması hem üretici kadınlar için hem de gelip alışveriş yapmak isteyen insanlar için çok önemli ve değerli bence. Biz şanslı kadınlardanız buraya gelip stant açabildiğimiz için. Yüzlerce insan var bu şekilde gelip yapmak isteyip ama yapamayan, sesini duyuramayan. O yüzden buradan söyleyebileceğim tek şey bize bu şansı verdikleri için teşekkür etmek. Eminim buradaki üretici kadınların, üretici insanların söylemek istediği tek şey budur” diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları arasında yer alan ve unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını icra ettiklerini ifade eden Yasemin Akbulut da stant açanlar arasındaydı. Kırk yama ustası olan Akbulut, kadın emeğine verilen destekte yer almak istediklerini belirterek, “Buraya kadın emeğine destek vermeye geldik. Yapılan bu etkinlikte yerimizi aldık ve farklı alanlardan 22 sanatçıyla, birçok şehirden katılım gösteren değerli ustalarımızla buradayız. Bu kadın hareketine destek veriyoruz. Tüm Türkiye’yi sarmasını diliyorum. Biz bu sanatlarımızı burada göstermeye çalışıyoruz. Buraya gelmemizi ve sanatımızı göstermemizi sağlayanlara teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bizlere sunmuş olduğu bu ortam için Belediye Başkanımıza, eşi Meral Seçer’e ilgi ve alakalarından dolayı sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.