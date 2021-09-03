Mersin'de gasp girişimini polis engelledi

Mersin'de yabancı uyruklu bir şahsın 100 bin dolarını gasp etmek için girişimde bulunan bir kişi, polisler tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler merkez Mezitli ilçesinde bulunan bir bankanın önünden yabancı uyruklu şahsın 100 bin dolarının gasp edileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine banka önünde önlem alan ekipler, şüpheli şahısları takibe aldı. Şüpheli H.G. bankadan 100 bin dolar çekerek dışarı çıkan K.D.'ye yaklaştığı esnada ekipler müdahale etti. Kovalamaca sonucu şüpheli, elindeki bıçakla birlikte yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.