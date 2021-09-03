Mersin'de Gastronomi, Beslenme ve Gıda Teknolojileri Ulusal Sempozyumu

Toros Üniversitesi Sempozyum Uzmanı Oğuz Kağan Bilici’nin koordinasyonunda Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde Ulusal Gastronomi, Beslenme, Gıda Bilimi Teknolojisi Sempozyumu gerçekleştirildi. Pandemi sebebiyle online olarak gerçekleştirilen sempozyum aynı zamanda Toros Üni Tv’den de canlı olarak yayınlandı.

Sempozyumu, Toros Üniversitesi başta olmak üzere, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Harran Üniversitesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile gerçekleşti. Sempozyumda konuşan Aşçılık Programı Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Kamuran Öztop, "Toros Üniversitesi olarak ortaklarımız ile birlikte çok önemli bir sempozyum gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Yeni açılan Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü ve Aşçılık programımız ile çok daha kapsamlı ve önemli işlerin altına imzamızı atacağız" dedi.

Ayrıca sempozyum kapsamında ‘İnovatif ve Sürdürülebilir Gıda Girişimcilik Paneli' gerçekleştirildi. Ayferi Tuğcu moderatörlüğünde, beslenme ve diyet uzmanı sürdürülebilir yaşam aktivisti Dilara Koçak, Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer ve şef Elif Edes Tapan panelistlerin katılımıyla tamamlandı.

Kapanış konuşması Toros Üniversitesi MYO Müdürü Öğr. Gör. Sabri Kalkan tarafından yapıldı. Sempozyum sonrasına toplu hatıra fotoğrafı çekildi.

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