Akdeniz ilçesinde asfalt ve kaldırım çalışmaları sürüyor Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: "Akdeniz değişiyor, dönüşüyor"

Akdeniz Belediyesince, ilçe sınırları içerisinde ihtiyaç duyulan tüm mahallelerde asfalt ve kaldırım yenileme çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü, sahada yaptıkları incelemelerden aldığı geri bildirimlerin haricinde muhtarlar ve vatandaşlardan da gelen talepleri değerlendirerek asfalt ve kaldırım yenileme hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Çilek Mahallesi'nde asfalt söküm işlemine başlayan ekipler, Güneş Mahallesi'nde de kaldırım karo çalışması yaptı. Belediyeye bağlı ekipler, Çilek Mahallesi'nde yenilenecek sokakların asfaltlarını sökme işlemlerinin ardından sokakların yeni ve daha kullanışlı görünüme kavuşmasını sağlayacak. Bir diğer ekip de Güneş Mahallesi'nde kilitli parke taşlarını, kaldırım karolarını ve bordürleri yeniledi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ihtiyaç duyulan tüm mahallelere gereken hizmet ve çalışmaların merkez ya da kırsal hiçbir ayrım yapılmadan sunulmaya devam edileceğini belirterek, “Akdeniz’in çehresini değiştirmeye, mahallelerimizi daha yaşanılır kılmaya devam edeceğiz. Akdeniz değişiyor, dönüşüyor. Bizler geçmiş dönemlerde belediyeciliğin temel hizmetlerinden dahi mahrum bırakılan vatandaşlarımıza, kent yaşamının gerektirdiği konforu ulaştırıp, hak ettikleri yaşam kalitesini sağlamaya söz vermiştik. Aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

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