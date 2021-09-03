Vali Su, MTOSB’de incelemelerde bulundu

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MersinTarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Müteşebbis Heyet Toplantısı, Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya Vali Su’nun yanı sıra Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, MTOSB Başkanı Sabri Tekli, MTOSB Bölge Müdürü Halil Yılmaz ve heyet üyeleri katıldı. Vali Su, toplantının ardından bazı işletmelere ziyaretlerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Otomotiv yedek parçası üretin bir işletme ile tarım sulama sistemleri alanında faaliyet gösteren bir firmayı ziyaret eden Vali Su, işleyişe yönelik bilgi aldı.

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