Sezonun ilk limonu dalında 3 lira Türkiye limon üretiminin yüzde 65'ini karşılayan Mersin'in Erdemli ilçesinde hasat erkenci mayer limonu ile başladı Sezon başında limon dalında 3 liradan alıcı buldu Ekşi limonun üreticisine tatlı bir sezon geçirtmesi dileğiyle de tarım işçilerine baklava ikram edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sezonun ilk limonu dalında 3 lira Türkiye limon üretiminin yüzde 65'ini karşılayan Mersin'in Erdemli ilçesinde hasat erkenci mayer limonu ile başladı Sezon başında limon dalında 3 liradan alıcı buldu Ekşi limonun üreticisine tatlı bir sezon geçirtmesi dileğiyle de tarım işçilerine baklava ikram edildi

İHA

Sezonun ilk limonu dalında 3 lira Türkiye limon üretiminin yüzde 65'ini karşılayan Mersin'in Erdemli ilçesinde hasat erkenci mayer limonu ile başladı Sezon başında limon dalında 3 liradan alıcı buldu Ekşi limonun üreticisine tatlı bir sezon geçirtmesi dileğiyle de tarım işçilerine baklava ikram edildi

Türkiye’nin limon diyarı Mersin Erdemli ilçesinde sezonun ilk limon hasadı, yeşil olarak da tüketilebilen ‘mayer’ cinsi erkenci limon ile başladı.
Sezonun ilk limon hasadına katılan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilk limonu da besmele ile kesip ilçe genelinde yaklaşık 6 ay sürecek olan hasadın bereketli olması dileğinde bulundu. Belediye Başkanı Tollu, ekşi limonun üreticisine tatlı bir sezon geçirtmesi dileğiyle de tarım işçilerine baklava ikramında bulundu. Türkiye’nin limon üretiminin yüzde 65'ini gerçekleştiren Erdemli'de yıllık yaklaşık 500 bin ton limon üretimi gerçekleştiriliyor.
Üretime ve üretilene artı değer katmanın gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, “Erdemli ekonomisi ve ülke ekonomisi için çok ciddi bir paya sahip olan ve ülkede üretilen limonun yüzde 65’nin üretildiği Erdemlimiz'de limon hasadımızı başlatmış bulunmaktayız. Yeni sezonun üreticilerimize, ihracatçılarımıza, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Erdemli'de limon çok ciddi bir ekonomik değer. Yılda 500 bin tondan fazla üretim elde ediyor. Yetkililerden, limonun 12 ay boyunca ihracata gitmesi noktasında, üreticilerimize destek olmalarını istirham ediyoruz. Burada çiftçilerimiz 12 ay boyunca çalışıyor. Evini geçindiriyor. Ülke ekonomisine çok ciddi bir katkı sunuyorlar. Dolayısıyla burada üreticilerimizin kazanması, gelecek yıllarda daha çok üretim demek” diye konuştu.
Limon üreticisi Mehmet Keskin'de, yeni sezondan umutlu olduklarını belirtti. Keskin, "20212022 narenciye sezonumuzu erkenci limonumuz olan mayer limonumuzla başlatmış bulunmaktayız. Hayırlı, uğurlu olması dileklerimizle, şuanda daldaki fiyatı 3 lira civarında. İhracatın sürekliliği ile de bu fiyatların daha da iyi olacağını düşünüyoruz. Sezon bereketli olsun, hayırlı olsun" şeklinde konuştu.
Sezonun başlamasıyla birlikte tarım işçileri de hummalı bir çalışmaya koyuldu. Memnuniyetini dile getiren Adile Koç ise, “Yeni sezonla bizde çalışmaya başladık. Yeni sezon hepimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin Büyükşehir Belediyesi ‘Veteranlar Naftalin Ligi’ düzenliyor
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi ‘Veteranlar Naftalin ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere yardım
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere yardım
Mut Belediyesi'nde okullarda temizlik mesaisi
YEREL HABERLER Mut Belediyesi'nde okullarda temizlik mesaisi
Tarsus’taki iki ayrı silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Tarsus’taki iki ayrı silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 ...
Anamur Kaymakamı Bozdemir görevine başladı
YEREL HABERLER Anamur Kaymakamı Bozdemir görevine başladı
Akdeniz'de engellilere yönelik kişisel bakım hizmeti sürüyor
YEREL HABERLER Akdeniz'de engellilere yönelik kişisel bakım hizmeti ...
Mersin ve Adana’nın ağustos ayı enflasyonu yüzde 19,17
YEREL HABERLER Mersin ve Adana’nın ağustos ayı enflasyonu yüzde ...
MEÜ Konservatuvar öğrencisi Ada Yalın Yücel, Brüksel’de birinci oldu
YEREL HABERLER MEÜ Konservatuvar öğrencisi Ada Yalın Yücel, ...
Vali Su, MTOSB’de incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Su, MTOSB’de incelemelerde bulundu
Akdeniz ilçesinde asfalt ve kaldırım çalışmaları sürüyor Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: "Akdeniz değişiyor, dönüşüyor"
YEREL HABERLER Akdeniz ilçesinde asfalt ve kaldırım çalışmaları ...
Anne ve anne adaylarına 'en iyi narkotik polisi anne' eğitimi verildi
YEREL HABERLER Anne ve anne adaylarına 'en iyi narkotik polisi anne' ...
Mersin'de Gastronomi, Beslenme ve Gıda Teknolojileri Ulusal Sempozyumu
YEREL HABERLER Mersin'de Gastronomi, Beslenme ve Gıda Teknolojileri ...
Mersin'de gasp girişimini polis engelledi
YEREL HABERLER Mersin'de gasp girişimini polis engelledi
Akdeniz’de Yaz Akşamları etkinlikleri devam ediyor Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, kültür sanat etkinliklerinin devam edeceğini, yakında çok güzel sürprizleri olacağını söyledi
YEREL HABERLER Akdeniz’de Yaz Akşamları etkinlikleri devam ...
Hüsnü Şenlendirici, festivalde Mersinlilerle buluşacak
YEREL HABERLER Hüsnü Şenlendirici, festivalde Mersinlilerle ...
Mahallelilerle yemekte buluşan Başkan Özyiğit, aşı çağrısı yaptı
YEREL HABERLER Mahallelilerle yemekte buluşan Başkan Özyiğit, aşı ...
El sanatları ustaları ve kadın üreticiler, büyükşehrin stantlarında buluştu
YEREL HABERLER El sanatları ustaları ve kadın üreticiler, ...
Mersin’deki su kaynaklarına 200 bin adet yavru sazan bırakıldı
YEREL HABERLER Mersin’deki su kaynaklarına 200 bin adet yavru sazan ...
Uzmanlar: “İklim değişikliği sorunu nükleersiz çözülemez” Ohio State Üniversitesi Araştırma Görevlisi Gülçin Sarıcı Türkmen: “Dünya ekonomisini karbondan arındırmak için nükleere karşı ‘adil’ ve ‘tarafsız’ olun”
YEREL HABERLER Uzmanlar: “İklim değişikliği sorunu nükleersiz ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı ...
MESKİ, yayla bölgelerini içme suyuna kavuşturuyor
YEREL HABERLER MESKİ, yayla bölgelerini içme suyuna kavuşturuyor
Seçer: "Zabıta Teşkilatı Türkiye'de birimi ve mazisi olan bir kurum"
YEREL HABERLER Seçer: "Zabıta Teşkilatı Türkiye'de birimi ve mazisi ...
Madde bağımlısı genç evi ateşe verdi İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, polis ekipleri gence adli işlem yaptı
YEREL HABERLER Madde bağımlısı genç evi ateşe verdi İtfaiye ekipleri ...
Halde çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Halde çıkan yangın korkuttu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.