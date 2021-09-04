Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi; 3 günde 280 kişinin katılımıyla “İş Aramak Da Bir İştir” semineri düzenledi. Seminerde, mülakat tüyoları, işe alımlarda öne çıkan başlıklar gibi konularda bilgiler verildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kariyer Merkezi; iş arayanlar, öğrenciler ve işverenlere yönelik düzenlediği seminerlerine devam ediyor. Pandemi döneminde online gerçekleştirdiği seminerlere kademeli normalleşme ile birlikte yüz yüze devam eden Kariyer Merkezi “İş Aramak Da Bir İştir” semineri düzenledi.

Kariyer Merkezi, yeni normal olarak adlandırılan dijital çağda iş gücü piyasasının taraflarına yönelik eğitim ve seminer programlarını kurumlar arası iş birliğine dayalı olarak gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Kongre ve Sergi Sarayı’nda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile birlikte düzenlenen “İş Aramak Da Bir İştir” seminerine 3 günde 280 kişi katıldı.



Mülakat tüyoları anlatıldı

Kariyer Merkezine kayıtlı ve diğer adaylara yönelik 31 Ağustos2 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen seminer programında Kariyer Merkezi hizmetlerinin tanıtımı, mülakat tüyoları, işe alımlarda öne çıkan başlıklar gibi konularda bilgiler verildi.

Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, 2019 döneminin sonlarına doğru faaliyete başladıklarını, yaşanan pandemi sürecine rağmen hedef kitleye yönelik yeni nesil argümanlarla program ve hizmetleri sürdürmeye devam ettiklerini belirtti. Özada, pandemi tedbirleri çerçevesinde düzenleyecekleri seminer ve eğitim programlarıyla iş arayanların kariyer yolculuklarına destek olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.