Ayvagediği yaylasının yollarına düzenleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaz aylarında yayla nüfusunun yoğun olduğu Toroslar ilçesine bağlı Ayvagediği Mahallesinde yol düzenleme çalışması yaptı. Deforme olmuş yolları yenileyen ekipler, Sinap ve Topsahası Caddelerinde toplam 2 bin 446 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, kentin birçok noktasında yol düzenleme çalışmalarını eş zamanlı olarak yürütüyor. Merkezde ve kırsaldaki yollarda hummalı bir çalışma gerçekleştiren ekipler, vatandaşlardan gelen talep ve şikayetlere göre belli bir plan ve program çerçevesinde çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin çalışma programına aldığı ilçelerden olan Toroslar’da yayla nüfusunun yoğun olduğu Ayvagediği’nde de yol düzenleme çalışmaları yapıldı.

Ayvagediği Mahallesinde ilk olarak deforme olmuş yollarda zemin düzenleme çalışmalarını tamamlayan ekipler, ardından yolları sıcak asfaltla yeniledi. Ayvagediği Sinap Caddesinde yıpranmış zeminin sökülmesinin ardından sıcak asfaltla yeniden kaplama faaliyetlerine başlayan ekipler, Topsahası Caddesinde de çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarla önemli noktalarda yaşanan yol problemlerini çözüme kavuşturan ekipler, çalışmalar kapsamında 2 bin 446 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi.

Vatandaşın talepleri doğrultusunda da yol bakım ve onarım çalışmalarına yön veren ekipler, kent genelinde modern ve kullanışlı yol ihtiyacını karşılama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürecek.

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