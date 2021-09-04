Bozdoğan: "Şartlar ne olursa olsun yüzde yüz adayım"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, seçimlere daha uzun bir süre olduğunu belirterek, "Herkes çıkar aslanlar gibi ben belediye başkanlığına adayıyım der. Geçen gurup toplantısında net bir şekilde söyledim, evet bu seçimde yüzde yüz adayım, şartlar ne olursa olsun, bunu bütün Tarsus halkı bilsin” dedi.

Tarsus Belediye Meclisi Eylül ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan başkanlığında yapıldı. Açılış, yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından bir önceki meclis tutanağının okunup oylanmasıyla başlayan toplantı, müdürlüklerinden gelen evrakların görüşülmesi ve karara bağlanması ile devam etti. İmar Planı değişikliği konusundaki 2 evrak ve Kemalpaşa Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 3. derece arkeolojik sit alanına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı konusunda, 3194 sayılı imar kanununun 8(b) maddesine göre incelenip karar verilmesi ile ilgili teklif meclis üyelerinin oyları ile komisyona sevk edildi.

Vatani görevlerini yaparken şehit düşen asker ve polis ailelerine Tarsus Belediye Meclisi’nin onayı ile bugüne kadar 74 ev tahsis edilirken, gerçekleştirilen bu meclis toplantısında şehit Mustafa Dağlı ile Cihan Çetinkaya’nın varislerine 2 adet ev tahsis edilmesi teklifi Meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. Alınan bu karar ile bugüne kadar 76 şehidin ailelerine ev tahsis edilmiş oldu. Gündemin diğer maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, bazı maddeler mecliste karara bağlanırken, bazıları da ilgili komisyonlara yönlendirildi.

Dilek ve temenniler bölümünde konuşan Başkan Haluk Bozdoğan, "17 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası nedeniyle görevli tüm zabıtalara görevlilerimize başarılar diliyorum. 3 gün önce hem kurtuluşun hem de laik modern Türkiye’nin önünü açan emperyalist işgalci güçlere karşı kazandığımız Büyük Taarruz’un yani 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99.yılını kutladık. Hem de keşke Yunan kazansaydı diyenler ve bunun arkasından bunu diyenlere dua edenlere karşı. 30 Ağustos unutturulacak bir gün değil. Netice olarak hepimiz haykırmalıyız, biz kazandık onlar yenildi, neden şimdi boyun eğmek. 30 Ağustos’u biz kanla kazandık, laf ile satamayız. Bu zaferlerin hala önemini idrak etmemiz gereken zamanlarındayız. Sahip çıkacağımız bu zaferler, aslında geleceğimizin de zaferleri. Bu önemli günde tertip ettiğimiz Kurtuluş Destanı programımız birileri tarafından çeşitli manalar uydurularak engellendi. Bunun sebebini ve sorumlusunu tespit etmek için araştırıp ucu nereye varırsa varsın bunu kamuoyu ile paylaşacağız. Biz orada polemiklere girmedik, doğru olanı yaptık" dedi.



"Üreten bir belediye olma yolunda gece gündüz çalışacağız"

İlçede yetkili herkesi çok çalışmasını isteyen Bozdoğan, "Nasıl bizler gece gündüz çalışıyorsak buradaki meclisteki arkadaşlarımızın da bu konuda çok daha duyarlı olmasını özellikle istiyorum. Ben belediyemizle ilgili yapılan ve yapılacak her işi harfiyen takip ediyorum. Yanlış yapma lüksümüz yok. Halkımızı verdiğimiz sözler var, ben müdür arkadaşlarımıza başkan yardımcısı arkadaşlara hep şunu söylüyorum ve sürekli tekrar ediyorum. İnce eleyip sık dokuyun, yanlış yapmayın bana da yanlış yaptırmayın diyorum. Yaptığımız birçok girişimin halkımıza istihdam sağlamaya yönelik adımlar olmasına özen gösteriyoruz. Son olarak faaliyete girmek üzere olan Tekstil atölyesinde önemli sayıda insanımız iş imkânı bulacak. Bununla da yetinmeyeceğiz üreten bir belediye olma yolunda bıkmadan usanmadan gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. Kaybetme gibi bir lüksümüz yok, çünkü halkımıza verdiğim sözlerimin hepsini biliyorum ve hepsinin arkasındayım" şeklinde konuştu.



"Şartlar ne olursa olsun yüzde yüz adayım"

Önümüzdeki seçimlerde yeniden aday olacağını vurgulayan Bozdoğan, "Benim için hayatımda en önemli şey onurdur, erdemdir ama hiç kimse Haluk Bozdoğan’a değil Tarsus Belediyesi’nin makamına zarar veremez. Öylesine insanlar çıkıyor ki ortaya bizlerin geçmişine analarımıza, dedelerimize dünyanın laflarını söyleyecek kadar karaktersiz ve alçak durumuna düşüyorlar. Basın kisvesine bürünüp saldırıyorlar, sosyal medyadan saldırıyorlar, Türkiye’de bunu birilerine yapacak olsanız hemen anında hapsi boylarsınız. Ama bizler bunlara maruz kalmamıza rağmen susuyoruz, demin anlattığım gibi. Susmak cümlenin dinlenmesidir dedim, dinlendiriyoruz onu ama elbette ki bir gün haykırdığımız zaman bu tip insanları ve onlara prim veren siyasileri de evvel Allah sandığa gömmesini biliriz. Ama yazıktır bu kadar iyi çalışan bir belediyede gecesini gündüzüne veren bir yönetim kadrosuyla çalışan belediyede eğer üçbeş tane kendini bilmez amigo suratlı bilmem neli insanlarla benim içimdeki insanlar bile irtibata geçiyorsa gereken yanıtı veririm. Tarsus’un iyiliği için Tarsus’un geleceği için gerçekten çok büyük işler yapılıyor. Bu ahengimizi bu çalışma tempomuzu ya da motivemizi kimseye bozdurtmam. Bu belediye çalışan ve çalışkan belediye kimse kusura bakmasın belediyede oturmaya gelmesin, hiç kimse ahkâm kesmeye de gelmesin. Hele de müdür ya da başkan yardımcısı siyaset yapacaksa yolu açık olsun kardeşim, gidin siyasetinizi dışarıda yapın. Seçim zamanına daha var, herkes çıkar aslanlar gibi ben belediye başkanlığına adayıyım der. Geçen gurup toplantısında net bir şekilde söyledim, evet bu seçimde yüzde yüz adayım, şartlar ne olursa olsun, bunu bütün Tarsus halkı bilsin” diye konuştu.

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