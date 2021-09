Başkan Tarhan, zabıta ekibiyle yemekte buluştu

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Zabıta Haftası etkinlikleri kapsamında Mezitli Belediyesi Zabıta Teşkilatı ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Zabıtanın, belediye ve vatandaşlar arasında köprü olduğunu belirten Tarhan, Mezitli’de düzeni ve asayişi sağlama görevlerini başarıyla yerine getirdikleri için zabıta ekibine teşekkür etti.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Başkan Tarhan, zabıta ekibiyle Down Kafede yemekte buluştu. Yemeğe, Başkan Neşet Tarhan’ın yanı sıra başkan yardımcıları, birim müdürleri, zabıta personeli ve belediye çalışanları katıldı.

Etkinlikte konuşan Zabıta Müdürü Hüseyin Solak, vatandaşın hayatında huzurun, güvenin ve sağlığın teminatı olmaya devam edeceklerini söyledi. Solak, uyumlu çalışmalarında çalışanlarına sıcak yaklaşımı ve ilgisi dolayısıyla Başkan Tarhan’a tüm ekibi adına teşekkür etti.

Zabıtaların, vatandaşla ve esnafla olan ilişkilerinde hiçbir ayrım yapmaksızın herkese eşit mesafede bakması gerektiğinin altını çizen Başkan Tarhan ise “Zor bir göreviniz var. Bizler evlerimizde yatarken sizler çalışıyorsunuz. Sizlerden tek bir istediğim var, vatandaşa her zaman duyarlı davranmanız. Çalıştıkları kentin düzenini oluşturan, imardan çevre sağlığına, pazar alanlarından kentin estetiğine, ekonomik yapıdan kolluk gücüne kadar birçok görev yüklenen zabıta emekçileri, bu görevleri sırasında zaman zaman saldırıya da uğrayabiliyor. Bu kadar önemli görev ve sorumluluklarınız sizlere büyük yükler getiriyor. Sizlerin her zaman olduğu gibi özverili, çalışkan ve adaletli biçimde çalışmaya devam edeceğinizi biliyorum. Bu anlamda kentimizin düzenine, huzur ve sağlığına emek veren zabıta arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Tüm çabamız, halkımıza hak ettiği hizmeti vermeye çalışan personelimizin en iyi şartlarda görev yapması üzerinedir" dedi.

