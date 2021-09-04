Olba kültür yolları projesinde yöresel ürün stantları açıldı Tamamlanan projenin devamlılığı çeşitli etkinliklerle sağlanıyor 2 gün süren etkinliklerde yöresel ürün stantları açıldı, akademisyenler Yörüklerin yaşamıyla ilgili bilgi alışverişinde bulundu

Mersin’in Erdemli ilçesinde 2 yıl uygulanan ve tamamlanan, Ardahan’da gerçekleştirilen “Türkiye Şehir Ödülleri”nde ise yılın en başarılı turizm projesi seçilen ’Olba Kültür Yolları’ projesinin devamlılığını sağlamak amacıyla Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası, 2 gün süren bir etkinlik gerçekleştirdi.

Etkinliğin ilk gününde Toroslar’da göçer kültürünün mirası olan yerel üretim ve gıdalar, beşeri miraslar, kırsal mimari, yaşam alanları, ekoloji ve biyoçeşitlilik konuları irdelendi. Etkinliğin 2. gününde ise Slow Food Derneği işbirliği ile yöresel tatlar ve ürünleri içeren stantlar açıldı. Stantlarda ise tescilli Erdemli muzu, kütükte karakovan balı gibi yöreye özgü gıdalara da yer verildi.

Yapılan etkinlikle ilgili bilgi veren Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Sarı, "Olba Kültür Yolları projesini 2 yıl uyguladık ve bitirdik. Projenin devamı kapsamında da 2 gün süren bir etkinlik gerçekleştirdik. Bugün burada Slow Food Derneği ile birlikte yöremizin ürünlerini tanıtmak, yöremizi tekrar insanlara hatırlatmak amacıyla bir etkinlik düzenledik. Yöresel tatları içeren stantlar açtık. Dün de Güzeloluk’taydık, köylülerle söyleşi yaptık, projemizi anlattık ve proje kapsamında 'Göçer Kültürü'nün mahiyeti ve inceliklerini anlattık. Köylülerimizle sohbet ettik. Önümüzdeki yıllarda da bu etkinliği daha geniş kapsamlı düzenleyerek buraya kültürel ve turizm anlamında bir katkı sunmayı düşünüyoruz" dedi.

Slow Food Temsilcisi Yasmina Lokmanoğlu da, "Dünya artık biraz yavaşlasın, endüstriyel tarım bitsin, onun yerine küçük üretici, küçük çiftçi kazansın. Ve bunlar doğal yöntemlerle ve geleneksel yöntemlerle yetişsin. Plastik kullanılmasın. Çevredeki biyoçeşitlilik döngüsü devam etsin. Slow Food akımının felsefesi budur. Biz bu projeyi, Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası ve Mersin Üniversitesiyle yaptık. Burası tarihi Olba yolu. Yani Yörüklerin göç için kullandıkları yol üzerinde. Etkinliği burada yapmamızın sebebi buraya dikkat çekmek istememiz. Burayı turizme kazandırmak istiyoruz, yerli turizme" diye konuştu.

Akpınar Mahallesi Muhtarı Mehmet Serin ise "2 yıldır Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Üniversitesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yürütülen ’Olba Kültür Yolları’ projesinin bir üyesiyiz. Orada mahallemi tanıtmak, bölgemizi tanıtmak için çaba harcıyoruz. Bu proje bugün meyve verdi. Slow Food Derneğinin kurmuş olduğu yöresel ürün pazarı bugün burada. Yöremizde ayrıca trekking, dağ bisikleti, yamaç paraşütü gibi sportif imkanlarımız da var. Kısacası Akpınar, yayla kültürünün en iyi yaşandığı, ardıç ve sedir ağaçlarıyla kaplı yerlerden biri. Herkesi yöremize bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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