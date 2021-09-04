Akdeniz'de Oğuz Aksaç rüzgarı esti Akdeniz Belediyesinin 'Yaz Akşamları' etkinlikleri kapsamında Millet Bahçesinde sahne alan Oğuz Aksaç büyük ilgi gördü

Mersin'de 'Yaz Akşamları' etkinlikleri kapsamında sahne alan sanatçı Oğuz Aksaç, eğlence dolu bir akşam yaşattı.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün organize ettiği Mersin Millet Bahçesindeki etkinlikler, Oğuz Aksaç konseri ile sürdü. Programa Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili Aydın Egin'in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Uzun bir süre sahnede kalan Aksaç, Anadolu'nun bir çok bölgesinden söylediği birbirinden güzel şarkı ve türkülerle izleyenleri adeta büyüledi. Başarılı sanatçı, çeşitli enstrümanlarla yaptığı şovlarla da dikkat çekerek büyük alkış topladı.

Bu tarz kültürel etkinliklerin toplumun kaynaşma aracı olması açısından çok önemli olduğuna vurgu yapan Oğuz Aksaç, "Ülkemiz değişik süreçlerden geçip, türlü sıkıntıları atlatırken insanların bazen 10 dakikalık mutluluklara dahi ihtiyacı oluyor. Bu imkanı sağladığından ve sanata verdiği katkılardan dolayı değerli Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve ekibine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Akdeniz Belediye Başkan Vekili Aydın Egin ise "Akdeniz'de Yaz Akşamları etkinliklerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Sesi, yorumu ve beyefendiliği ile programımıza katkı sunan çok kıymetli sanatçı arkadaşımız Oğuz Aksaç'a bu akşam için teşekkür ediyoruz. Kültür ve sanat faaliyetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz. Sırada Balık Festivalimiz var" diye konuştu.

Konuşmaların arından eğlence aynı coşkuyla devam ederken, vatandaşlar da halaylar çekip, türküler söyleyerek keyifli bir akşam yaşadı. Öte yandan etkinlikler kapsamında, 6 Eylül Pazartesi günü saat 19.30'da Millet Bahçesi Sahil Etabında Roman ve Müzisyenler Derneği'nin, sonrasında saat 20.30'da ise Detox Band müzik grubunun konseri yapılacak.

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