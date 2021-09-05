Asansör kabinin altında kalan kadın öldü

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de asansör kabininin altında kalan Selma Çakmak (61), hayatını kaybetti.
Yenişehir ilçesi Deniz Mahallesi'nde yaşayan Selma Çakmak, gece saatlerinde evin dış cephesine yaptırılan asansörü kullandu. İkinci katta bulunan asansörü çağıran Çakmak'ın üzerine kabin düştü. Sesi duyan komşuların ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin, asansör kabininin altından çıkardığı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Çakmak'ın cansız bedeni, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Yenişehir MERSİN, (DHA)
2021-09-05 09:14:18
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