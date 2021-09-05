Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemiyi yüklendi, diğer hastalara hizmeti de hiç bırakmadı Türkiye’nin ilk şehir hastanesi olan Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi il genelinde büyük oranda pandemi yükünü üzerine alırken, Covid olmayan hastalara hizmet hiç kesintiye uğramadı Pandemi sürecinde yatak kapasitesi bin 300’den bin 377’ye, yoğun bakım yatak sayısı 204’ten 283’e çıkarılan hastanede, açılışından bu yana geçen 4,5 yılda 2 milyonun üzerinde vatandaşa yatarak tedavi hizmeti verildi, 480 binin üzerinde ameliyat gerçekleştirildi

İHA

Pandemiyi yüklendi, diğer hastalara hizmeti de hiç bırakmadı Türkiye’nin ilk şehir hastanesi olan Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi il genelinde büyük oranda pandemi yükünü üzerine alırken, Covid olmayan hastalara hizmet hiç kesintiye uğramadı Pandemi sürecinde yatak kapasitesi bin 300’den bin 377’ye, yoğun bakım yatak sayısı 204’ten 283’e çıkarılan hastanede, açılışından bu yana geçen 4,5 yılda 2 milyonun üzerinde vatandaşa yatarak tedavi hizmeti verildi, 480 binin üzerinde ameliyat gerçekleştirildi

– Türkiye’nin ilk şehir hastanesi olan Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi il genelinde büyük oranda pandemi yükünü üzerine alırken, Covid olmayan hastalara hizmeti de hiç bırakmadı. Pandemi sürecinde yatak kapasitesi bin 300’den bin 377’ye, yoğun bakım yatak sayısı 204’ten 283’e çıkarılan hastanede özellikle inme, kalp ve onkoloji hastalarına hizmet hiç kesintiye uğramadı. Açılışından bu yana geçen 4,5 yılda 2 milyonun üzerinde vatandaşa yatarak tedavi hizmeti verilen hastanede, 480 binin üzerinde de ameliyat gerçekleştirildi.
3 Şubat 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 374 bin 813 metrekarelik alanda 3 blok ve bin 377 yatak kapasitesi ile sadece Mersin değil, çevre illerdeki vatandaşlara da hizmet veriyor. Türkiye’de korona virüs (Covid19) salgınının görüldüğü ilk günden itibaren pandemi süreci boyunca da hizmetlerini artırarak devam ettiren hastaneye poliklinik, aşı ve test için her gün 10 binin üzerinde vatandaş giriş çıkış yapıyor.
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bahar Aydınlı, pandemi sürecindeki çalışmalarını İHA muhabirine anlattı. Hastanenin bugün başlandığından oldukça ileri noktada bulunduğunu belirten Başhekim Aydınlı, “Hepimiz biliyoruz ki şehir hastaneleri çok yüksek altyapıya, teknolojiye ve fiziki kapasiteye sahip. Bu kadar fiziki kapasite ve teknolojiyle de biz başlangıçtakinden daha ilerilere getirme yolundaki hedefimizi gerçekleştirdik, daha da ileriye gideceğiz. Biz, İnme Merkezi ve Kalp Merkezi tescillerimizi açılıştan biriki yıl sonra aldık. Şu an ilimizin bütün inme hastalarını ve kalp krizi geçiren hastalarının tedavilerini biz uyguluyoruz. Yanık merkezi, Akdeniz Bölgesi'nde sadece Adana Şehir Hastanesinde var, diğeri de biziz. O yüzden Akdeniz’in tamamına hitap ediyoruz. Bu kolay bir yük değil, teknolojik altyapınız ve fiziki kapasiteniz, nüfusumuzu düşünürsek bunu karşılamak için epey çaba gerektiriyor. Açılıştan sonra bunu başardık, daha da ileriye dönük hedeflerimiz var. Şehir hastanesi olmanın bize yüklediği o sorumluluğu üzerimizde taşıyoruz, gereğini de yapıyoruz” dedi.

“Yatak kapasitemizi artırdık”
Resmi açılışı yapılan ilk şehir hastanesi olduklarını vurgulayan Aydınlı, bin 300 yatakla açıldıklarını anımsatarak, “Şu an pandeminin getirdiği gereksinimler nedeniyle bin 377 yatağa çıktık, ekstra tescil aldık ve bu tescillerle de yoğun bakım yatak sayımız 204’ten 283’e çıktı. İlin yoğun bakım ihtiyacını karşılama yönünde yapılan hazırlıklardı bunlar, çünkü fiziki olarak odalarımız tek kişilik yoğun bakım odalarından çift kişilik yoğun bakım odalarına dönüştürülebilir metrekareye ve teknolojik altyapıya sahip. İçinde bulunduğumuz pandeminin bize yüklediği sorumluluk gereği yatak kapasitemizi artırarak vatandaşa hizmet vermeye devam ediyoruz” diye konuştu.

2 milyonun üzerinde hastaya yatarak tedavi, 480 binin üzerinde ameliyat
Hekim sayısında da Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğünün desteğini aldıklarını dile getiren Aydınlı, artan yükü karşılayabilmek adına hastanede yan dallar da dahil olmak üzere her branştan hekim bulundurduklarını söyledi. Pandemi nedeniyle bu yükü karşılamanın çok kolay olmadığının altını çizen Başhekim Aydınlı, “Ama açılıştan bugüne kadar 2 milyonun üzerinde hastayı yatarak muayene etmişiz, yine açılıştan bugüne kadar da 480 binin üzerinde ameliyat yapmışız. Bunun yaklaşık 2 yılını pandemi olarak düşünürsek sayılarımız gayet iyi devam ediyor. Pandemi olmasına rağmen biz covid ve noncovid (covid olmayan) diye hastaları ayırmıyoruz, hem covid hastalarına hem de noncovid olan diğer tüm hastalarımıza da hizmet vermeye devam ediyoruz. Çünkü fiziki olarak bunu karşılayabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

“İki yükü de yüklenen şehir hastanesi, bu bayrağı üzerine aldı ve taşımaya da devam ediyor”
Pandemi sürecinde hastanenin yüklendiği sorumluluğa ilişkin de bilgi veren Aydınlı, “Pandeminin başlangıcında tüm il hastaneleri olarak bu yükü yüklenmeye çalıştık. İlin 3. basamak tek hastanesi biz olduğumuz için de öncelikli olarak covid olmayan hastaların hizmetini vermeye devam etmemiz gerekti. İnme, kalp, onkoloji hastalarının tedavileri hiçbir zaman durmadı. Bunların tedavileri devam ettiği için önce noncovid’i yüklendik. Ama pandemi büyük bir dalga olarak geldiğinden dolayı şehir hastanesi de üzerine düşeni yaptı ve büyük bir oranda pandemi yükünü üzerine aldı. Ama noncovid’i de bırakmadı. Şu an bizim tüm ameliyatlarımız devam ediyor, onkoloji hastalarımızın tedavisi hiç durmadı. Tüm yoğun bakımlarımız noncovid olarak hizmet vermeye devam ediyor. Hiçbir bypass ameliyatımız durmadı, kardiyolojik işlemlerimiz devam ediyor. İki yükü de yüklenebilecek altyapısı, fiziki koşulları ve sağlık çalışanı havuzu olan şehir hastanesi, bu bayrağı üzerine aldı ve taşımaya da devam ediyor” şeklinde konuştu.

“Günlük 10 binin üzerinde girişçıkış var”
Pandemi sürecinde de günlük 8 bin bandında poliklinik hizmeti verdiklerini belirten Aydınlı, 3 bine yakın da aşıya başvuru olduğunu kaydederek, “Covid polikliniği ve acil başvurularını da toplarsanız yine pandemi öncesinde olduğu gibi hastaneye girençıkan sayısı 10 binin üzerinde. Küçük bir kasaba giriyor ve akşam geri çıkıyor, çalışanlarımız hariç. Büyük bir hareketliliğin olduğu koca bir kompleksten bahsediyoruz" dedi.

“Pandemiden kurtulabilmemizin yolu aşıdan geçiyor”
Aşı hizmetinin sabah saat 08.00’de başlayıp gece 24.00’e kadar devam ettiğini ve randevulu hizmet verdiklerini ifade eden Aydınlı, vatandaşlara aşı çağrısı da yaparak şunları söyledi:
“Randevularımızın doluluğuyla ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Aşı olmak isteyen tüm vatandaşlarımıza aşı yapmak için biz buradayız. Biz sağlıkçılar aşının önemini sonuna kadar vurguluyoruz. Bu pandemiden kurtulabilmemizin yolu aşıdan geçiyor. Bunu artık bilmeli ve uygulamalıyız. Tüm Türkiye’nin tamamen mavi olup, yüzde 80’lerin üzerine çıktığında pandemide bir miktar daha yol alacağımıza inanıyoruz. Tüm vatandaşlarımıza kapımız açık, randevu alsınlar, aşı olmaya gelsinler. Sadece bizim hastanede günlük bin3 bin bandı arasında değişken sayıda aşı yapılıyor ama kapasitemiz 5 binin üzerinde. O nedenle randevu almakla ilgili herhangi bir problemimiz yok. Aşı için ayrı giriş noktası olan, izole edilmiş 33 odalık bir alanımız var. Değir hastalarla temas etmeden, farklı bir noktadan girip, aşılarını olup, belli bir bekleme süresinden sonra hastanemizden ayrılıyorlar. Şu an hastanede 30’ar yataklı 3 tane yoğun bakım ünitemiz covid’e ayrılmış vaziyette. Mutasyonların değişmesi ve virüsün sürekli mutasyona uğramasının yol açtığı sağlık yükü giderek artıyor. O yüzden vatandaşlarımızdan tek isteğimiz; lütfen aşılarını olsunlar.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Asansör kabinin altında kalan kadın öldü
YEREL HABERLER Asansör kabinin altında kalan kadın öldü
Yaşlı kadın asansör altında kalarak can verdi Mersin'de 2 katlı bir binanın dış cephesine özel olarak yaptırılan asansörün altında kalan kadın feci şekilde hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yaşlı kadın asansör altında kalarak can ...
Akdeniz'de Oğuz Aksaç rüzgarı esti Akdeniz Belediyesinin 'Yaz Akşamları' etkinlikleri kapsamında Millet Bahçesinde sahne alan Oğuz Aksaç büyük ilgi gördü
YEREL HABERLER Akdeniz'de Oğuz Aksaç rüzgarı esti Akdeniz ...
Anamur'da kaza: 2 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Anamur'da kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Hırsız, genç kızı ağlattı Mersin'de otomobilin camını kıran hırsız, baba ile kızının çantasını çaldı, olay sonrası genç kız göz yaşlarına hakim olamadı
YEREL HABERLER Hırsız, genç kızı ağlattı Mersin'de otomobilin camını ...
Yenişehir'de kamp etkinliği başladı
YEREL HABERLER Yenişehir'de kamp etkinliği başladı
Mezitli'de yaşayan çölyak hastalarına glütensiz gıda sağlanacak
YEREL HABERLER Mezitli'de yaşayan çölyak hastalarına glütensiz gıda ...
Olba kültür yolları projesinde yöresel ürün stantları açıldı Tamamlanan projenin devamlılığı çeşitli etkinliklerle sağlanıyor 2 gün süren etkinliklerde yöresel ürün stantları açıldı, akademisyenler Yörüklerin yaşamıyla ilgili bilgi alışverişinde bulundu
YEREL HABERLER Olba kültür yolları projesinde yöresel ürün stantları ...
Başkan Tarhan, zabıta ekibiyle yemekte buluştu
YEREL HABERLER Başkan Tarhan, zabıta ekibiyle yemekte buluştu
Başkan Yılmaz: "Biz birlikte güçlüyüz" Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nda Tekno Toroslar Projesi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ödül aldıklarını hatırlatan Yılmaz, "Amacımız, yeni teknolojiyi takip etmek ve gençlerimize sunmak" dedi
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz: "Biz birlikte güçlüyüz" Genç Dostu ...
Rus ve Türk vatandaşlar, kaplumbağaların üreme alanlarında temizlik yaptı Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesinde çalışan Ruslar ile Türk vatandaşlar, Mersin’in Silifke İlçesine bağlı Kum Mahallesinde deniz kaplumbağalarının üreme alanlarının bulunduğu sahilde çevre temizliği yaptılar
YEREL HABERLER Rus ve Türk vatandaşlar, kaplumbağaların üreme ...
Bozdoğan: "Şartlar ne olursa olsun yüzde yüz adayım"
YEREL HABERLER Bozdoğan: "Şartlar ne olursa olsun yüzde yüz adayım"
Ayvagediği yaylasının yollarına düzenleme
YEREL HABERLER Ayvagediği yaylasının yollarına düzenleme
Başkan Seçer: "Hukuk her alanda hepimize lazım"
YEREL HABERLER Başkan Seçer: "Hukuk her alanda hepimize lazım"
Kariyer Merkezi, ‘İş Aramak Da Bir İştir’ semineri düzenledi
YEREL HABERLER Kariyer Merkezi, ‘İş Aramak Da Bir İştir’ semineri ...
Sezonun ilk limonu dalında 3 lira Türkiye limon üretiminin yüzde 65'ini karşılayan Mersin'in Erdemli ilçesinde hasat erkenci mayer limonu ile başladı Sezon başında limon dalında 3 liradan alıcı buldu Ekşi limonun üreticisine tatlı bir sezon geçirtmesi dileğiyle de tarım işçilerine baklava ikram edildi
YEREL HABERLER Sezonun ilk limonu dalında 3 lira Türkiye limon ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi ‘Veteranlar Naftalin Ligi’ düzenliyor
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi ‘Veteranlar Naftalin ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere yardım
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere yardım
Mut Belediyesi'nde okullarda temizlik mesaisi
YEREL HABERLER Mut Belediyesi'nde okullarda temizlik mesaisi
Tarsus’taki iki ayrı silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Tarsus’taki iki ayrı silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 ...
Anamur Kaymakamı Bozdemir görevine başladı
YEREL HABERLER Anamur Kaymakamı Bozdemir görevine başladı
Akdeniz'de engellilere yönelik kişisel bakım hizmeti sürüyor
YEREL HABERLER Akdeniz'de engellilere yönelik kişisel bakım hizmeti ...
Mersin ve Adana’nın ağustos ayı enflasyonu yüzde 19,17
YEREL HABERLER Mersin ve Adana’nın ağustos ayı enflasyonu yüzde ...
MEÜ Konservatuvar öğrencisi Ada Yalın Yücel, Brüksel’de birinci oldu
YEREL HABERLER MEÜ Konservatuvar öğrencisi Ada Yalın Yücel, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.