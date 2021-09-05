Mersin Büyükşehir Belediyesi, mesleki eğitim merkezi açıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince vatandaşların mesleki becerilerini geliştirebilmeleri için projelendirilen, mesleki eğitim merkezi 'MERCEK'in yapım aşamasında sona gelindiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmete başlayacak olan MERCEK’te verilecek eğitimlerle, vatandaşların meslek öğrenebilmeleri sağlanırken, birçok sektörün de kalifiye eleman ihtiyacı karşılanmış olacak. Yapım çalışmaları Fen İşleri Dairesi tarafından yürütülen MERCEK’in en kısa zamanda hizmete sunulması planlanıyor.

4 kattan oluşan donanımlı bir merkez olacak

560 metrekarelik alana sahip ve 4 kattan oluşan mesleki eğitim merkezinin iç kurulumunda konferans salonu, bilişim atölyesi, öğretmenler odası, arşiv, depo, idari oda, mutfak, güvenlik odası ve her katta 2’şer derslik ile çok amaçlı atölye bulunuyor.

Eğitimler her yaştan vatandaşa hitap edecek

Merkezde bulunacak Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Sistemleri Atölyesinde klima ile doğalgaz bakım, onarım ve montaj eğitimleri verilecek. Dikiş Atölyesinde ise sanayi tipi dikiş makinesi, overlok makineleri, sanayi tipi ütü kullanımı ve CNC CAD ile ileri seviye kaplama eğitimleri verilecek. Kapsamı oldukça geniş olan merkezde bu eğitimlerin yanı sıra 'muhasebe ve finans, pazarlama ve perakende, bilişim sistemleri, yabancı dil, bahçecilik, iletişim teknikleri, aşçılık, aşçı yardımcılığı, yaşlı ve hasta bakımı, çocuk gelişimi, özel eğitim elemanı yetiştirme, kat hizmetleri (housekeeping) personeli yetiştirme, servis elemanı yetiştirme ve ön büro elemanı yetiştirme' kursları ile eğitimlerinin verilmesi planlanıyor.

“Hem sanayicilerimize hem vatandaşlarımıza bir köprü olmayı amaçlıyoruz”

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, kalifiye eleman sıkıntısını gidermek ve mesleği olmayan vatandaşları meslek sahibi yapmak amacıyla MERCEK’i açmak istediklerini belirterek, “Hem vatandaşlarımızın kendilerini geliştirmeleri hem de sanayicilerimizin ara kalifiye eleman bulma sıkıntısına çözüm bulmak için Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber protokol imzaladık. Bu amaçla hem sanayicilerimize hem vatandaşlarımıza bir köprü olmayı amaçlıyoruz” dedi.

MERCEK’te birçok alanda verilecek eğitimler hakkında da bilgi veren Karakuş, “Dikiş atölyemiz, 7’den 70’e vatandaşlarımızın kullanabileceği teknoloji sınıflarımız, aşçılık kurslarımız ve buna benzeyen hem sanayicimizin hem de vatandaşımızın ihtiyaçları doğrultusunda kurslarımız açılacaktır. İnşaatımız bitmek üzere. En yakın zamanda bunları sonuçlandırıp, halkımıza hizmet etmek istiyoruz" diye konuştu,

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