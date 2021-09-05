Tarsus Belediyesinden yangınlara karşı orman köylerine su tankeri desteği

Tarsus Belediyesi tarafından orman yangınlarını önleme çalışmalarına destek amacıyla 23 orman içi köye konuşlandırmak üzere Orman Bölge Müdürlüğüne su tankeri bağışında bulunuldu.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, orman yangınları ile mücadele kapsamında belediye olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirterek, "Ülkemizde son dönemlerde artan orman yangınları bizleri derinden yaralamıştır. Bizler de belediye olarak bu yangınlara 'dur' demek ve yangınlara önlem olabilecek çalışmalara destek olabilmek amacıyla Orman İşletme Müdürlüğü ile işbirliği protokolü imzaladık. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında aldığımız tam teşekküllü su tankerlerini 23 orman içi köyün olduğu, özellikle yangına hassas noktalara konuşlandırılmak üzere Orman İşletme Müdürlüğüne teslimini gerçekleştirmek için hazırladık. Teslimini önümüzdeki günlerde yapacağımız su tankerlerinin yangın söndürme ekiplerinin bulunduğu noktalarda, yangın söndürme çalışmalarında büyük kolaylık sağlayacağı ve orman yangınlarını en aza indirilmesinde etkisinin büyük olacağı kesindir" dedi.

Orman yangınlarında sadece ağaçların değil toprağın da bir canlı olduğunu ve yangınlarda canlılığını kaybettiğini, sürdürülebilir bir doğa için daha dikkatli olunması gerektiğini dile getiren Bozdoğan, “Toprağımızı, ormanlarımızı, içinde barındırdığı canlıları ve suyumuzu korumamız gerekiyor. Belediye olarak bu alanda katkılarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

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