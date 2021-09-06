Mersin'de bir haftada 22 bin 943 araç kontrol edildi Kontrollerde 2 milyon 229 bin 115 lira idari para cezası uygulanırken, 131 araç trafikten men edildi

Mersin'de trafik ekipleri, son bir haftada 22 bin 943 araç kontrol etti. Ekipler, kontrollerde kurallara uymayan sürücülere 2 milyon 229 bin 115 lira para cezası uygularken, 131 aracı da trafikten men etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yaz sezonundan dolayı yoğun günler geçiren Mersin'de trafik denetimleri de artırıldı. Bu kapsamda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kazaların önlenmesi, sürücü ve yolcuların güvenliğini artırmak, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek amacıyla radarla hız, ihbarlı kırmızı ışık, cep telefonu ve emniyet kemeri, alkol ile uyuşturucu madde kullananlara yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi. Son bir haftada Mersin merkez ilçelerde gerçekleştirilen denetimlerde 12 bin 635 araç kontrol edilirken, 3 bin 89 araç sürücüsüne bir milyon 294 bin 622 lira para cezası uygulanırken, 88 araç trafikten men edildi.

Dış ilçelerde yapılan denetimlerde ise 4 bin 530 araç kontrol edilirken, 973 araç sürücüsüne toplam 441 bin 547 lira idari para cezası uygulandı, 29 araçta trafikten men edildi.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve bağlı istasyonlarda da 5 bin 778 araç kontrol edilirken, bin 376 araç sürücüsüne 492 bin 946 lira idari para cezası uygulandı, 11 araçta trafikten men edildi.

Mersin İl genelinde 22 bin 943 araç kontrol edildi. Ekipler, 5 bin 438 araç sürücüsüne 2 milyon 229 bin 115 lira para cezası uygularken, 131 aracı da trafikten men etti.

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