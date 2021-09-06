Silifke’de 21 bin öğrenci ders başı yaptı

Mersin'in Silifke ilçesinde 134 eğitim kurumunda, bin 780 öğretmen görev alırken, 21 bin öğrenci de ders başı yaptı.

Gazipaşa İlkokulunda ilk ders zilini çalan Kaymakam Namık Kemal Nazlı ve Belediye Başkanı Sadık Altunok öğrenci ve öğretmenlere derslerinde başarılar dileyip, Silifke Belediye Belediyesince hazırlatılan defter ve kalemleri öğrencilere dağıttılar.

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin ile birlikte sınıfları ziyaret eden Kaymakam Namık Kemal Nazlı öğrencilere pandemi kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Kaymakam Nazlı, yaptığı konuşmada, “Pandemi nedeniyle uzun süren aradan sonra bu gün ilk dersiniz başladı. Bundan sonra okula gelip giderken maske, mesafe ve hijyene çok dikkat edin. Maskelerinizi okul bahçesinde ve ders esnasında çıkartmayın. Ellerinizi sürekli dezenfektan ile temizleyin. Pandemi kurallarına hep beraber uyarsak, bu hastalığı yenebiliriz” dedi.

Kaymakam Nazlı, 20212022 eğitim öğretim yılının tüm öğrenci ve öğretmenlere hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Okulların açıldığı ilk gün öğrencileri yalnız bırakmayan Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, öğrencilere kalem ve defter hediye etti. Yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte öğrencilerin özledikleri okullarına ve arkadaşlarına kavuştuğunu ifade eden Başkan Altunok, “Ümit ediyorum ki bu pandemi kısa sürede son bulur ve öğrenciler yüz yüze eğitimlerine devam ederler. Bu süreçte aileler, öğretmenler ve öğrenciler pandemi kurallarına çok dikkat etmeliler. Hep birlikte maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarsak bu hastalığı yenebiliriz” dedi.

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