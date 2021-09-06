Mersin'de 469 bin öğrenci ders başı yaptı

Mersin'de bin 487 okulda 469 bin 318 öğrenci, 1.5 yıllık pandemi ayrılığının ardından bugün ders başı yaptı.

20212022 eğitim öğretim yılı, bugün ilk ders zilinin çalmasıyla yüz yüze başladı. Covid19 saldığını dolayısıyla yaklaşık 1.5 yıldır yüz yüze eğitimden uzak kalan öğrenciler, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla buluşmanın heyecanını yaşarken, veliler ise okul dışından bu heyecana ortak oldu.

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması vesilesiyle İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, bazı okulları ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle buluştu. Ziyaretinde, eğitimciler olarak öğrencileri çok özlediklerini dile getiren Koca, "Öğrencilerimiz de öğretmenlerini ve arkadaşlarını çok özlediler. Hepimiz okullarımızın açılmasını dört gözle bekledik ve bugünü büyük bir coşkuyla karşılıyoruz. Şunu ifade etmek isterim ki, okullarımızda yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları eksiksiz olarak tamamlanmıştır. Özellikle salgın sürecine ilişkin olarak Bakanlığımız tarafından maske ve dezenfektan dağıtımı tüm okullarımızda tamamlanmış olup, gerekli tedbirler alınmıştır. Bizler tüm eğitimcilerimizden, velilerimizden ve öğrencilerimizden bireysel olarak da gerekli tedbirleri eksiksiz almalarını rica ediyoruz. Biliyoruz ki, ancak birlikte hareket edersek salgın sürecini sağlıkla atlatabiliriz" dedi.

Bu süreçte emeği geçen tüm idareci, öğretmen ve velilere teşekkür eden Koca, "Yeni eğitim öğretim yılının tüm ulusumuza, memleketimize hayırlar getirmesi temennisiyle, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize sağlıklı, başarılı, verimli bir eğitim öğretim yılı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.