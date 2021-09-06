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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yılmaz: "Çocuklarımızı koşulsuz seviyoruz"

İHA

Başkan Yılmaz: "Çocuklarımızı koşulsuz seviyoruz"

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, uzun bir aradan sonra okul sıralarına kavuşan öğrencileri yalnız bırakmadı.
Başkan Yılmaz, Toroslar Şehit Fikri Dilsiz İlkokulu'nda 20212022 eğitim öğretim yılının açılış törenine katıldı. Öğrencilerin alkışları eşliğinde okulu ziyaret eden Yılmaz, öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek, sağlıklı ve başarı dolu bir eğitim öğretim yılı dileklerinde bulundu. Okul bahçesinde öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı'nı okuyan Yılmaz, ilk ders zilinin çalmasıyla sınıfları da tek tek ziyaret etti.
İlkokula başlayan öğrencilere eğitim seti de hediye eden Yılmaz, "Eğitim ve öğretim önceliğimiz. Çocuklarımıza güzel bir gelecek sunmanın gayreti içerisindeyiz. Bilgi çağının bütün gelişmişliklerini kullanabilen, araştıran, Türk Milletinin var olan değerlerini özümsemiş bir nesil olarak yetişmeleri en büyük arzumuz. Bu noktada çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve destekte bulunuyoruz. Tüm çocuklarımızı koşulsuz seviyoruz. Yeni eğitim öğretim yılı ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Öğrenciler de Başkan Yılmaz'a sevgi gösterilerinde bulunarak, teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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