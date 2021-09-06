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Gültak: "1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı'nın hızla çıkması gerekir" Akdeniz Belediye Meclisi Eylül ayı ilk toplantısını, Mustafa Gültak başkanlığında gerçekleştirdi

İHA

Gültak: "1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı'nın hızla çıkması gerekir" Akdeniz Belediye Meclisi Eylül ayı ilk toplantısını, Mustafa Gültak başkanlığında gerçekleştirdi

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı'nın hızla çıkması gerektiğini belirterek, talebe dair zaman kaybedildiğini ve vatandaşların mağdur olduğunu söyledi.
Akdeniz Belediye Meclisi Eylül ayı ilk toplantısını, Mustafa Gültak başkanlığında gerçekleştirdi. Belediye konferans salonunda gerekleşen oturum, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Yoklama ve bir önceki birleşim tutanak özetinin kabulü ile sürdü. Meclis’te, mülkiyeti Kamil Adıgüzel’e ait olan ve Akdeniz Belediye sınırları içinde bulunan 192 metrekare yüzölçümüne sahip parselin, ‘taziye evi’ yapılması şartı ile Akdeniz Belediye Başkanlığı’na hibe edilmesi ile ilgili teklif oybirliğiyle komisyonlara havale edildi.
Toplantıda, Mersin’de 8910 Ekim 2021 tarihleri arasında 26’ncısı düzenlenecek olan, yerli ve yabancı çok sayıda bilim ve kültür insanının davet edildiği İçel Sanat Kulübü Arkeoloji Günleri’ne, Akdeniz Belediyesi olarak sağlanacak maddi desteğin belirlenmesi ile ilgili teklif de komisyonlara sevk edildi. Akdeniz Meclisi’nde, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 26’ncı maddesinin (b) bendi ve Özel Müzeler ve Denetimler Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, belediye tarafından yapımı gerçekleştirilen Mersin'de İz Bırakanlar Müzesi'nin açılması ve özel müze statüsü kazanması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan izin alınması ile ilgili teklif de oybirliğiyle komisyonlara havale edildi.
Toplantıda, Akdeniz ilçesine bağlı Puğkaracadağ Mahallesi Muhtarlığı ve mahalle sakinlerinin talebi üzerine, mahallede yapılan halı sahaya ‘Gazi Jandarma Uzman Çavuş Sedat Şahin’in adının verilmesi ile ilgili teklif görüşüldü. Direkt oylanan gündem maddesi, Meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edildi.

"Hepiniz 'haklısınız başkanım' dediniz"
Mecliste, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nce onaylanıp askı süresi tamamlanan 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı kararlarına uygun hazırlanan Akdeniz İlçesi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı 1. etabı ile ilgili olarak komisyonlara havale edilen konu görüşüldü. Başkan Gültak, 1/000'lik planın aylardır üzerinde konuşulup tartışılan bir konu olduğunu ve Aralık ayında oy birliği ile meclisten de geçtiğini hatırlatarak, "STK'lar, meclis üyeleri, komisyon üyeleri herkes bunu kabul etmişti. Ancak, hukuksal bir sıkıntı çıkmaması adına 'bunu geri çekelim, 1/5000'lik Büyükşehir'den geçtikten sonra tekrar gündeme alalım' dedim. Bunun üzerine hepiniz 'haklısınız başkanım' dediniz. Meclis olarak biz ne kararı aldık? Bitmiş, onaylanmış, tasdik edilmiş ve üzerinde 1 milimlik itirazın olmadığı 1/000'liği geri çektik. Neden? 1/5000'lik olmadığı için" ifadelerini kullandı.

"Bilmiyorsanız nasıl oy verdiniz?"
Konuya ilişkin açıklamalarını sürdüren Gültak, "Arkadaşlar biz bunları bitirdik. Meclis kayıtları mevcut. Biz 1/5000'lik yok diye geri çektik. Burada bir değişiklik yapılmadı ki. Evrakların hepsi burada. Süreci hiç yaşanmamış gibi yeniden başlattık. Burada beklemenin bir anlamı yok. Yeniden neyi tartışıyoruz? Hepinizin bildiği 1/1000'lik plan bu" dedi.
Bazı meclis üyelerinin durumu bilmediklerini ifade etmeleri üzerine Gültak, "Nasıl bilmezsiniz? Nasıl oy verdiniz peki? Siz bu 1/1000'likten hepiniz haberdarsınız. Bununla ilgili saatlerce çalışma yaptınız. STK'lar haberdar. Bir uyuşmazlık olmasın diye Büyükşehir'in bürokratları ile beraber tartışıldı. Dolayısıyla 'bizim haberimiz yok' iddiasını kabul etmiyoruz" diye konuştu.
Değerlendirmelerin ardından bahse konu gündem maddesi, bir karara varmak şartı ile ek süre talebi göz önüne alınarak Gültak tarafından Cuma günü yapılacak toplantıya ertelendi.
Akdeniz Belediye Meclis’inin ‘teftiş raporu’ hakkında bilgilendirilmesi ve üyelerin rapor hakkında görüşlerini ifade etmesinin ardından konuya ilişkin görüşlerini dile getiren Gültak, "Teftiş raporunda hiçbir hukuksal sıkıntımız yoktur. Müfettişin de tavsiyelerini kısa sürede hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından toplantı sona erdi. Meclis’in bir sonraki toplantısı 10 Eylül 2021 Cuma günü saat 10.00’da yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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