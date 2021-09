Kripto para borsasına yatırdığı 240 bin dolar 1.5 saatte buhar oldu

Mersin'de lojistik sektöründe faaliyet gösteren bir kişi, kripto para borsasının Türkiye'deki kullanıcılarına hizmet veren platformundaki hesabına yatırdığı 240 bin doların bilgisi dışında başka hesaba aktarıldığını belirterek suç duyurusunda bulundu.

Avukatı aracılığıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Beşir Baray, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2 Eylül saat 12.30 sıralarında 'soğuk cüzdan'ından kripto para borsasındaki hesabına 240 bin dolar transfer yaptığını söyledi. Bu paranın hesaba girmesinin ardından Türk Lirasına çevrilmesi talimatı verdiğini kaydeden Beşir Baray, "Bu esnada programdan çıkıp diğer işlerime yönelmiştim. 1520 dakika sonra kontrol ettiğimde, paranın hala durduğunu ve talimatın gerçekleşmediğini fark ettim. Tekrar beklemeye aldım. Bir saat sonra kontrol ettiğimde ise benim talimatımın iptal edildiğini ve paranın transfer için yeni talimat aldığını gördüm. Parayı hesapta görüyordum ama her hangi bir işlem yapamıyordum. Müşteri hizmetlerine başvuruda bulundum. Direk telefonla ulaşamadığımızdan mail yoluyla yardım istedim. Ama maalesef 1.52 saat sonra dönüş yaptıklarından, para başka bir hesaba transfer olmuştu" dedi.

Baray, bu transferin gerçekleşebilmesi için 2 faktörlü doğrulama kodunun kendisine ulaşması gerektiğini belirterek, kendisine herhangi bir doğrulama kodu ulaşmadan para transferinin gerçekleştiğini öne sürerek, sorumlular hakkında şikayetçi oldu.

Baray'ın avukat Ahmet Ekin ise müvekkilinin 2 Eylül'de 4 farklı kripto para borsasına 900 bin dolarlık yatırım gerçekleştirdiğini belirterek, bir kripto para borsasındaki hesaba yatırılan 240 bin doların bilgisi dışında başka bir hesaba transfer edildiğini ileri sürdü. Müvekkilinin, çift doğrulama sistemi ve diğer güvenlikle ilgili her türlü tedbiri aldığını belirten Erkin, "Daha fazla yapabileceği her hangi bir güvenlik önlemi olmadığından burada sorumluluk tamamen aracı firmanındır. Aynı zamanda tüketici hukuku kapsamında 'ayıplı hizmet' dediğimiz duruma girmektedir bu olay. Müşterisinin güvenliğini sağlayamamasından dolayı bir ayıplı hizmet söz konusudur. Bu zararı kendilerine rücu edeceğiz" diye konuştu.

