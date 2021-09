Mersin'de deniz yüzeyindeki atıklar vakumlanarak temizlenecek

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, sürdürdüğü deniz temizliğini bünyesine katacağı yeni ekipmanlarla güçlendirecek. Büyükşehir, ‘seabin’ cihazı alarak, plastik atıkların denizlerde oluşturduğu mikroplastikleri vakumlama yöntemiyle daha kısa sürede temizlemeyi planlıyor.

İnsan kaynaklı plastik atıkların deniz yüzeyinde oluşturduğu mikroplastikler başta olmak üzere, tüm atık türlerinin denizde oluşturduğu tehlikeyi göz önüne alan Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğü ekipleri, daha titiz bir temizlik çalışması için personel gücünün yanı sıra teknolojiye de yoğunlaştı. Seabin deniz yüzeyi temizliği aracının denemelerini sürdüren ekipler, deneme süreci tamamlandığında aracın alımını gerçekleştirecek ve zamanla sayısını artıracak. Kıyıya yerleştirilen ve pompa ile emiş gücü sağlanan sistem, denizde bulunan atıkları ve yağları topluyor. Sabitlendiği yer çevresindeki her türlü çöp, yağ ve petrol türevi kimyasalları toplayan seabin, 2 mili metre kadar küçük mikroplastikleri de yakalayabiliyor. Günde yaklaşık 6 kilogram kadar çöp toplayabilen seabin, yılda yaklaşık 2 ton çöp toplama kapasitesine sahip.



Denizdeki atıklarla mücadelede sabit üniteler devreye girecek

Daha kapsamlı bir deniz temizliği için teknolojik ekipmanlara yoğunlaştıklarını ve sürekli araştırmalar yaptıklarını söyleyen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, “Denizlerimizin temiz olması için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Bu gayretimizde teknolojiyi de işin içine katmaya özen gösteriyoruz. Başkanımız bu konuda çok hassas. Kendisi bu konuda çok özen gösteriyor. Biz de aynı şekilde denizlerimizi temiz tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu amaçla çeşitli teknolojik cihazlar alma yoluna gittik. Araştırıyoruz” dedi.

Deniz yüzeyinde oluşan ve temizliği oldukça zor olan mikroplastik atıkların toplanması için sabit üniteler tercih edeceklerini söyleyen Halisdemir, "Deniz yüzeyinde, özellikle şu an bulunduğumuz Çamlıbel Balıkçı Barınağı olmak üzere, birçok yerde mikroplastik dediğimiz kirlilik türleri oldukça fazla ortaya çıkmaya başladı. Biz bu mikroplastiklerle zaten mücadele ediyoruz ama sabit üniteler almak ve burada denizimizi sürekli temizlemek için denemeler yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Su yüzeyi temizleme cihazının özelliklerini anlatan Halisdemir, “Seabin, yüzeydeki özellikle katı atıkları, yağları emen ve deniz yüzeyinden uzaklaştıran bir sistem. Kendisi çalışıyor. İçerisinde bir dalgıç pompa var. Yüzeydeki atıkları vakumluyor ve temiz suyu geri veriyor. Üzerinde atık ne varsa topluyor. Şu an denemelerini yapıyoruz. Başarılı olursak Mersin’de öncelikle liman içerisinde olmak üzere çok çeşitli yerlerde yaygınlaştırarak kullanmayı düşünüyoruz. Çünkü bunu sürekli çalıştırıp sürekli temizleme yoluna gideceğiz. Personellerimizle biz zaten bu temizlikleri yapıyoruz ama teknolojiyi işin içine katarak yağ gibi atıkların da deniz yüzeyinden alınması için mücadele edeceğiz” diye konuştu.

