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Mersin’in Tarsus ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralı kurtuldu.

Kaza, Yunus Emre Mahallesi D400 karayolu MersinTarsus istikameti üzerinde meydana geldi. Hasan Sarı idaresindeki 19 FN 457 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak durabildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü Hasan Sarı, olay yerine çağrılan Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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