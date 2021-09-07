Mersin’de motosiklet kazası: 1 ölü

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Mersin’in Mut ilçesinde şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kerim Sezer'in kullandığı motosiklet, SilifkeMut istikametine seyir halinde iken, Kemenli Mahallesinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu şarampole yuvarlandı.

Olay yerine gelen 112 ambulans ile Mut Devlet Hastanesine kaldırılan Kerim Sezer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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