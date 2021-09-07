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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akdeniz'de asfalt serimi, kaldırım ve kilit taşı yenileme çalışmaları hız kazandı

İHA

Akdeniz'de asfalt serimi, kaldırım ve kilit taşı yenileme çalışmaları hız kazandı

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, yaklaşan yağmur mevsimiyle birlikte merkezkırsal ayırımı yapmadan ilçe genelindeki mahallelerin sokaklarında asfalt serimi, kaldırım, kilit taşı ve bordür yenileme çalışmalarına ivme kazandırdı.
Akdeniz Belediyesi Fen İşleri ekipleri, ilçenin farklı mahallelerinde asfalt serimi ve yama, kaldırım, kilit taşı ve bordür yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler, yenilenen ve sayısı arttırılan iş makineleri yardımıyla ilçeyi güzelleştiriyor, vatandaşların yaşamını kolaylaştırıyor. Çay Mahallesi’nde bulunan Nakliyeciler Sitesi önünde asfalt yama çalışması yapan ekipler, Çilek Mahallesi’nde de eskiyen asfaltın ve kaldırımın sökümünü yaparak kilit taşları ile döşedi. Ekipler, Yeni Mahalle'de bazı sokaklarda kilit taşı ve kaldırım tamiratı çalışmasını tamamlarken, vatandaşların alışverişlerini daha kolay yapabilmeleri adına Karacailyas Mahallesi’ndeki pazaryerini asfalt ile kapladı. Güneş Mahallesi’nde asfalt yama, kaldırım karo ve bordür yenileme çalışması yapan ekipler, belirledikleri diğer eksiklikleri de programa aldı. Şevket Sümer ve Toroslar Mahallesi’nin bazı sokakları ile Mersin Cezaevi avlusunda asfalt yama çalışması yapılırken, Gündoğdu Mahallesi 5716 ve 5724 sokaklarda kilit taşı tamiri yapıldı.
Fen işleri ekipleri, sayısı arttırılan iş makinelerinin desteğiyle ayrıca, Müfide İlhan, Hamidiye, Bekirde ve Civanyaylağı mahallelerinin birçok sokağında asfalt yama ve kilit taşı tamir çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerin, sahadaki tespitleri ve vatandaşlar ile muhtarlardan gelen talepler üzerine asfalt serimi ve yama, kaldırım ve kilit taşı yenileme hizmeti tüm Akdeniz’de aralıksız devam edecek.

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