Hasat döneminde araç muayene hizmeti çiftçinin ayağına geldi

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın girişimiyle kurulan gezici araç muayene istasyonu sayesinde yaylalarda ikamet eden araç sahipleri, şehir merkezi ya da çevre ilçelere gitmeden araç muayenesini yaptırıyor.

Türkiye’de periyodik araç muayenesinde yetkili kuruluş olan TÜVTÜRK’ün gezici araç muayene istasyonu, Toroslar ilçesinin yüksek kesimlerindeki mahallelerde belli periyotlarla hizmet veriyor. Toroslar Belediyesi, hasat döneminin başlaması ve buna bağlı olarak traktör kullanımının da artması nedeniyle gezici araç muayene istasyonunu, Arslanköy Mahallesi'nde vatandaşın ayağına getirdi. Belediye, araç kusurlarından kaynaklanan kazaların önüne geçmek, trafikte can ve mal güvenliğini sağlamak, aracın ömrünü uzatmak amacıyla zorunlu yapılması gereken periyodik araç muayene işlemini vatandaşın ulaşımda sıkıntı yaşamadan ve güvenli bir şekilde yapmasını sağladı.

08.0017.00 saatleri arasında çalışan istasyonda traktör ve motosiklet muayene işlemleri, titizlikle gerçekleştirildi. Araç muayene işlemi için gezici istasyona gelen vatandaşlar, verilen bu hizmetten dolayı Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a teşekkür ederek, "İl merkezine gitmeden traktör ve motosikletlerimizin muayenelerini bu istasyon sayesinde yaptırdık. Başkanımızdan Allah razı olsun" diye konuştular.

Arslanköy Mahalle Muhtarı Erdal Cengiz de hasat döneminde çiftçilerin araç muayeneleri için Mersin'e gitmekte zorluk yaşadığını, gezici araç muayene istasyonu sayesinde büyük kolaylık sağlandığını belirterek, mahallerinde verilen bu hizmetten dolayı Yılmaz'a teşekkür etti. Cengiz, "Başkanımızın desteğiyle TÜVTÜRK’ün gezici araç muayene istasyonu, mahalle sakinlerimizin ayağına geldi. Başkanımız bizim her zaman yanımızda. Kendisine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da çağın teknoloji çağı olduğunu belirterek, hizmette verimliliği artırmak ve hayatı kolaylaştırmak adına bu tür hizmetleri vatandaşlarla buluşturmaya devam edeceklerini söyledi. Çiftçilerin, gezici araç muayene istasyonu sayesinde şehir trafiğinde sorun yaşamadan araç muayenelerini yaptırabildiklerini belirten Yılmaz, "Hemşehrilerimizin can güvenliği bizim için her şeyden önemli. Yaylalarımız ile şehir merkezi arasındaki mesafe traktör ve motosiklet sürücüleri için tehlike arz ediyor. Bu tehlikeyi ortadan kaldırmak ve hemşehrilerimizin periyodik olarak yapılması gereken araç muayene işlemini, güvenli bir şekilde yaptırmaları için gezici araç muayene istasyonunun yaylalarımızda kurulmasına vesile oluyoruz. Hemşehrilerimiz de bu hizmetten oldukça memnun" ifadelerini kullandı.

