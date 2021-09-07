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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de 16 bin öğrenciye çanta

İHA

Mersin'de 16 bin öğrenciye çanta

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yüz yüze eğitim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilerin yüzünü güldüren “İlk Çantam Projesi" hayat geçirdi. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi koordinesinde yürütülen proje kapsamında, dezavantajlı mahallelerde 1. sınıfa başlayan öğrencilere içerisinde kırtasiye malzemelerinin bulunduğu renk renk çantalar dağıtılıyor.
Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi İlkokulu’ndaki öğrencilere çantalarını Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer dağıttı. Başkan Seçer’in proje kapsamında katıldığı programa, Mersin Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, CHP il ve ilçe temsilcileri ile Çay Mahallesi Muhtarı Ahmet Akyol katıldı. “İlk Çantam Projesi" kapsamında 13 ilçenin dezavantajlı mahallelerinde 1. sınıfa başlayan minik öğrencilere toplam 16 bin çanta dağıtılıyor. Renk renk çantaların içerisinde silgi, kalem, defter, boya malzemeleri gibi kırtasiye ürünleri yer alıyor. Seçer, Çay Mahallesi İlkokulu’nda eğitim alan 140 öğrenciye çantalarını dağıttı. Yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Seçer, “Umut ediyorum pandemi koşullarında korktuğumuz gibi sıkıntılar yaşanmaz. Zaten ilgili kurumlar tarafından gerekli tedbirler mutlaka alınır ancak şu da bir realite, uzun aradan sonra yeni eğitimöğretim yılında pandemi koşullarında bazı komplikasyonların olma ihtimali var. Bunun da tedbirini almamız gerekiyor” dedi.
Seçer, uzaktan eğitime göre pedagojik olarak daha yararlı bir eğitim şekli olan yüz yüze eğitimin devamı için maske, mesafe ve aşının önemine dikkat çekerek, öğretmenlerden görevlilere kadar herkesin aşı olmasının gerekliliğini vurguladı. Keyifli ve mutlu bir eğitim yılında tüm öğrencilere başarılar dileyerek sürdüren Seçer,
“Çocuklarımız başarılı olsun, mutlu olsun, huzurlu olsun. Benim dileklerim bu yönde. Biz de tabi ki belediye olarak, kentin belediye başkanı olarak bu sıkıntılı ve zorlu günlerde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle iş birliği halinde gerekli katkıları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vereceğiz. Özellikle hijyenik şartlara sahip olması, diğer hususlarda bizim yardım edeceğimiz ya da katkı yapacağımız konularda da okullarımıza gereken hizmeti vereceğiz. Bugün de burada okuluna yeni başlayan çocuklarımızla bir araya geldik. İlk çantalarını verdik. Toplamda ilimizde 26 bin öğrenci ilköğretim okulunda eğitim hayatına başladı. İlk kez okullarına gittiler. Biz de onlara ilk kez çantalarını verdik. Toplamda 13 ilçemizde, 180 ilköğretim okulumuzda, 16 bin öğrencimize bu çantalarımızdan hediye edeceğiz. Bu çantalar içerisinde de onların derslerinde kullanacağı defterler, kalemler, boyama kalemleri gibi bazı malzemeler olacak. Tekrar çocuklarımıza başarılar diliyorum. Eğitim ve öğretim yılımızın hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.
Mersin’in tüm ilçelerinde dağıtılan çantalar miniklerin yüzünü güldürürken, ailelerini de sevindirdi. İlk Çantam Projesinin Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi’ndeki dağıtımlarında çocuklar, "Teşekkür ederiz Vahap Amca” diyerek büyük bir mutluluk yaşarken, velileri ise başlatılan projeyi takdirle karşıladı.
Velilerden İpek Mutlu, Kazanlı’da yaşayan vatandaşların sosyoekonomik durumlarının iyi olmadığını, daha çok bahçe işleriyle uğraştıklarını belirterek, “Biz zaten çanta almayı düşünüyorduk. Ama şu anda verdiği için çok teşekkür ederiz Vahap Başkan’a. İçeriğine baktık, kitapları var, kalemleri var. Her şey var. Bir sıkıntı yok şu anda. Miray da şu an çok mutlu aldığı için. Onu düşünüyordu zaten kitap, kalem hepsini düşünüyordu. Şu an onları aldı, çok mutlu. Çok teşekkür ederiz yaptığı yardımlar için, çocukları neşelendirdiği için” diye konuştu.
Velilerden Helen Alagöz ise “Vahap Bey bize çanta göndermiş, çok teşekkür ederiz. Düşünmesi yeter. Çok sevindirdi bizi, çocukları. Bizim çocuğumuzu mutlu etmesi bizi mutlu etmesi demektir” şeklinde konuştu.
Oğlu ilkokula başlayan Birgül Dönmez de çok heyecanlı olduğunu vurgulayarak, “Çok iyi bir proje. Hem insanları sevindiriyorlar hem öğrencilerin okula daha çabuk adapte olması için çok güzel düşünülmüş bir şey. İnsanlar için hem maddi anlamda destek hem manevi anlamda bir destek. Vahap Bey’e çok teşekkür ederiz. Böyle yardımlara, desteklere devam etmesini dileriz. Diğer insanlar için de çok iyi olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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