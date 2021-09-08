Sulama kanalına düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde yüzünü yıkamak isterken sulama kanalına düşen ve çevredekiler tarafından çıkarılan Yusuf Akbulut (81), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.00'de ilçeye bağlı Akşemsettin Mahallesi Ömer Nazmi Caddesi üzerindeki Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalında meydana geldi. Yüzünü yıkamak için kanal kenarına gelen Yusuf Akbulut, dengesini kaybedip suya düştü. Suya atlayan çevredekiler tarafından çıkarılan Akbulut'un bilincinin kapalı olduğu anlaşılınca sağlık ekibine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Akbulut, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2021-09-08 00:51:42



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