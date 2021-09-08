Mersin Büyükşehir Belediyesinin kreşlerinde eğitim dönemi başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin kreşlerinde eğitim dönemi başladı

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesinin kreşlerinde eğitim dönemi başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesinin Türkiye’de hal kompleksi içinde açılan ilk kreş olma özelliği taşıyan Münir Özkul Kreşi ile Engelsiz Yaşam Merkezinde hizmet veren Adile Teyze Kreşinde yeni eğitim dönemi başladı.
İki kreşteki toplam 47 çocuğa, alanlarında uzman ve deneyimli 7 öğretmen destek sağlıyor. Kreşlerde çocuklar öğretmenlerinin gözetiminde kendi bireyselliklerini kazanırken, aynı zamanda ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitimlerle destekleniyor. Kreşlerde çocukların gelişim özelliklerine göre montessori, waldorf, pyp, reggio emilia, high scope yaklaşımları temel alınarak hazırlanan eğitim programları çerçevesinde, bireysel ve grup aktiviteleri, sanatsal ve bilimsel çalışmalar, İngilizce ve müzik dersleri veriliyor. Bu eğitimlerle çocukların özgüven, inisiyatif, bağımsızlık, konsantrasyon ve çok yönlü gelişimleri destekleniyor.
“Çocukların gelişim alanlarına uygun etkinlik içerikleri planlıyoruz”
Eğitim Koordinatörü Özlem Tanışık, kreşlerde pandemi tedbirleri alınarak yeni eğitim dönemine başladıklarını ifade etti. Çocukların yaparak, yaşayarak ve keşfederek öğrenecekleri bir dönemin başladığını belirten Tanışık, “Eğitim programı kapsamında çocukların gelişim alanlarına uygun; sosyal, bilişsel, duygusal, öz bakım alanlarını destekleyecek etkinlik içerikleri ile yılı geçirmeyi planlıyoruz” dedi.
“Bütün önlemleri aldık”
Salgına karşı kreşlerde alınan önemlere de değinen Tanışık, “Gün boyu burada güvenli bir şekilde eğitim öğretim sürecine dahil oluyorlar. Çocuklarımızın HES kodlarını bir gün önce akşamdan kontrol ediyoruz. Aile bireylerinin içerisinde temaslı olan varsa kesinlikle çocuğumuzla teması 14 gün kesiyoruz. Bu anlamda bütün tedbirleri aldık. Gün içerisinde ateş kontrolümüz de oluyor” diye konuştu.
“Yaparak, yaşayarak, keşfederek öğrenmelerine fırsat veriyoruz”
Mersin Büyükşehir Belediyesi Münir Özkul Kreşi’nde 3648 ay grubu öğretmeni olarak görev yapan Burcu Özer, yeni eğitim dönemi için oldukça heyecanlı olduklarını ifade ederek, kreşte geçirdikleri bir günü ve verilen eğitimin içeriğini anlattı. Özer, “Çocuklarımız şu an yeni döneme başlıyorlar. Onların heyecanını görmek bizi çok mutlu ediyor. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Burada onların gelişim alanlarına yönelik etkinliklere yer veriyoruz. Yaparak, yaşayarak, keşfederek öğrenmelerine, kendi işlerini kendilerinin yapmalarına fırsat veriyoruz. Çocuklarımız burada akranlarıyla birlikte iletişim kurarak, iş birliği içinde, daha çok yaşayarak öğreniyorlar, oyun oynuyorlar. Müziği daha çok seviyorlarsa müzik etkinliklerine daha çok yer veriyoruz. Resim seviyorlarsa, sanatı seviyorlarsa ona yönelik etkinliklere ağırlık vermeye çalışıyoruz. Günden güne gelişimlerine destek sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de yetişiyor, Amerikalı askerlere gönderiliyor
YEREL HABERLER Mersin'de yetişiyor, Amerikalı askerlere gönderiliyor
Sulama kanalına düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sulama kanalına düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Sulama kanalına düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sulama kanalına düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Akdeniz'de metruk binaların yıkımı sürüyor
YEREL HABERLER Akdeniz'de metruk binaların yıkımı sürüyor
Mezitli Belediyesi DMD hastaları için koruluk açtı
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesi DMD hastaları için koruluk açtı
Mersin'de tefecilik operasyonu; 1 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de tefecilik operasyonu; 1 gözaltı
Başkan Bozdağan, kendi isminin de olduğu tüm duvar yazılarını sildirdi
YEREL HABERLER Başkan Bozdağan, kendi isminin de olduğu tüm duvar ...
Mersin'de 16 bin öğrenciye çanta
YEREL HABERLER Mersin'de 16 bin öğrenciye çanta
Hasat döneminde araç muayene hizmeti çiftçinin ayağına geldi
YEREL HABERLER Hasat döneminde araç muayene hizmeti çiftçinin ...
Üniversite öğrencilerine eğitim desteği Yenişehir Belediyesi, 4 yıllık üniversite kazanan ve okul kaydını yaptıran her bir öğrenciye bin 500 lira eğitim yardımı yapacak
YEREL HABERLER Üniversite öğrencilerine eğitim desteği Yenişehir ...
Evlerden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı Mersin'de 3 evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı Şahsın ikametlerin etrafında dolanması ile kuyumcuda altınları bozdurma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi
YEREL HABERLER Evlerden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı Mersin'de 3 ...
70 bin lira dolandırdılar, paranın yatırıldığı hesabın sahibinin ihbarıyla yakalandılar 
YEREL HABERLER 70 bin lira dolandırdılar, paranın yatırıldığı ...
Akdeniz'de asfalt serimi, kaldırım ve kilit taşı yenileme çalışmaları hız kazandı
YEREL HABERLER Akdeniz'de asfalt serimi, kaldırım ve kilit taşı ...
Mersin’de motosiklet kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Mersin’de motosiklet kazası: 1 ölü
Dolandırdıkları parayı başkasının hesabına yatırıp çektirmeye çalıştılar Mersin'de dolandırdıkları 70 bin lirayı bir vatandaşı hesabına yatırıp, çektirmeye çalışan 3 kişi, polisin çalışması sonucunda yakalandı Vatandaşın ihbarıyla suçüstü yakalanan şahıslar tutuklandı
YEREL HABERLER Dolandırdıkları parayı başkasının hesabına yatırıp ...
Takla atan otomobilin sürücüsü yaralı kurtuldu
YEREL HABERLER Takla atan otomobilin sürücüsü yaralı kurtuldu
Yenişehir'de geleceğin sporcuları yetiştirilecek
YEREL HABERLER Yenişehir'de geleceğin sporcuları yetiştirilecek
Mersin polisi, kentte gelen öğrencileri karşılıyor
YEREL HABERLER Mersin polisi, kentte gelen öğrencileri karşılıyor
Mersin'de 'Arkeoloji Günleri' ekim ayında başlıyor
YEREL HABERLER Mersin'de 'Arkeoloji Günleri' ekim ayında başlıyor
Yangında zarar gören ailelere yardım
YEREL HABERLER Yangında zarar gören ailelere yardım
Tarsus'ta 38 yıllık yol hasreti sona eriyor Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan: "Bugüne kadar yeterli hizmet almamış, ihmal edilmiş her bölge öncelikli çalışma alanlarımız arasında"
YEREL HABERLER Tarsus'ta 38 yıllık yol hasreti sona eriyor Tarsus ...
MEÜ yerleşkesine mobil aşı ekibi yerleştirildi Mersin İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz: "Mersin'de ilk doz aşısını yaptıranların oranı yüzde 85'e yaklaştı"
YEREL HABERLER MEÜ yerleşkesine mobil aşı ekibi yerleştirildi Mersin ...
Mersin'de caddeler iyileştiriliyor
YEREL HABERLER Mersin'de caddeler iyileştiriliyor
Mersin'de deniz yüzeyindeki atıklar vakumlanarak temizlenecek
YEREL HABERLER Mersin'de deniz yüzeyindeki atıklar vakumlanarak ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.