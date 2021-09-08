Mersin Büyükşehir Belediyesinin kreşlerinde eğitim dönemi başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesinin Türkiye’de hal kompleksi içinde açılan ilk kreş olma özelliği taşıyan Münir Özkul Kreşi ile Engelsiz Yaşam Merkezinde hizmet veren Adile Teyze Kreşinde yeni eğitim dönemi başladı.

İki kreşteki toplam 47 çocuğa, alanlarında uzman ve deneyimli 7 öğretmen destek sağlıyor. Kreşlerde çocuklar öğretmenlerinin gözetiminde kendi bireyselliklerini kazanırken, aynı zamanda ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitimlerle destekleniyor. Kreşlerde çocukların gelişim özelliklerine göre montessori, waldorf, pyp, reggio emilia, high scope yaklaşımları temel alınarak hazırlanan eğitim programları çerçevesinde, bireysel ve grup aktiviteleri, sanatsal ve bilimsel çalışmalar, İngilizce ve müzik dersleri veriliyor. Bu eğitimlerle çocukların özgüven, inisiyatif, bağımsızlık, konsantrasyon ve çok yönlü gelişimleri destekleniyor.

“Çocukların gelişim alanlarına uygun etkinlik içerikleri planlıyoruz”

Eğitim Koordinatörü Özlem Tanışık, kreşlerde pandemi tedbirleri alınarak yeni eğitim dönemine başladıklarını ifade etti. Çocukların yaparak, yaşayarak ve keşfederek öğrenecekleri bir dönemin başladığını belirten Tanışık, “Eğitim programı kapsamında çocukların gelişim alanlarına uygun; sosyal, bilişsel, duygusal, öz bakım alanlarını destekleyecek etkinlik içerikleri ile yılı geçirmeyi planlıyoruz” dedi.

“Bütün önlemleri aldık”

Salgına karşı kreşlerde alınan önemlere de değinen Tanışık, “Gün boyu burada güvenli bir şekilde eğitim öğretim sürecine dahil oluyorlar. Çocuklarımızın HES kodlarını bir gün önce akşamdan kontrol ediyoruz. Aile bireylerinin içerisinde temaslı olan varsa kesinlikle çocuğumuzla teması 14 gün kesiyoruz. Bu anlamda bütün tedbirleri aldık. Gün içerisinde ateş kontrolümüz de oluyor” diye konuştu.

“Yaparak, yaşayarak, keşfederek öğrenmelerine fırsat veriyoruz”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Münir Özkul Kreşi’nde 3648 ay grubu öğretmeni olarak görev yapan Burcu Özer, yeni eğitim dönemi için oldukça heyecanlı olduklarını ifade ederek, kreşte geçirdikleri bir günü ve verilen eğitimin içeriğini anlattı. Özer, “Çocuklarımız şu an yeni döneme başlıyorlar. Onların heyecanını görmek bizi çok mutlu ediyor. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Burada onların gelişim alanlarına yönelik etkinliklere yer veriyoruz. Yaparak, yaşayarak, keşfederek öğrenmelerine, kendi işlerini kendilerinin yapmalarına fırsat veriyoruz. Çocuklarımız burada akranlarıyla birlikte iletişim kurarak, iş birliği içinde, daha çok yaşayarak öğreniyorlar, oyun oynuyorlar. Müziği daha çok seviyorlarsa müzik etkinliklerine daha çok yer veriyoruz. Resim seviyorlarsa, sanatı seviyorlarsa ona yönelik etkinliklere ağırlık vermeye çalışıyoruz. Günden güne gelişimlerine destek sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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