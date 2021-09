Seçer: "Metronun temelini 29 Ekim'e kadar atmayı planlıyoruz" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, toplu ulaşımı sosyal hizmet olarak gördüklerini, 'metro projesi'nin de bu açıdan önem taşıdığını belirterek, "İhaleyi gerçekleştirdik. Bunu da açıkladık kamuoyuna. Şu anda yaklaşık olarak 1 milyar lira civarında bir bono ihracı yapacağız. Temeli de 29 Ekim’e kadar atmayı planlıyoruz" dedi.

Seçer, Aydıncık ve Bozyazı ilçelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Aydıncık ziyaretinde bölgede yaşanılan yangın afetine ilişkin konuşan Seçer, ilçede yangın döneminde maddi hasarlar meydana geldiğini ve hayvanların telef olduğunu hatırlattı. Söz konusu afette tek tesellilerinin herhangi bir can kaybı yaşanmaması olduğunu vurgulayan Seçer, yangının başladığı andan itibaren bölgede olduklarını ifade ederek, “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, hem kanunun bize yüklediği görevi yapmak hem de aslında görevimiz olmayan ama ihtiyaç halinde yardımcı olabileceğimiz orman teşkilatına katkı sunmak için yangın bölgesine geldik ve destek verdik" diye konuştu.

Seçer, yangının çıktığı andan itibaren Büyükşehir Belediyesinin tüm birimlerinin seferber olduğunu hatırlatarak, “Ben de geldim. 24 saat esaslı yangın sona erene kadar, en üst kademeden burada koordinasyonda görevli arkadaşlarımız, vatandaşlarımızla beraber yangının kontrol altına alınması, yerleşim yerlerinde ve ormandaki yangınla mücadeleye katkı sunma adına görevimizi yerine getirdik” ifadelerini kullandı.

“Bizleri izlemeye devam edin”

Belediyecilik hizmetleri açısından yönetime geldikleri günden bu yana çok ciddi mesafe aldıklarını kaydeden Seçer, vatandaşlardan Büyükşehir Belediye Meclis toplantılarını izlemelerini önerdi. Seçer, “Çok daha güzel günler bizleri bekliyor. Biz işimizde, projemizde, vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Belediyemiz söylediğim gibi başladığımız günden bugüne kadar baktığımız zaman muazzam bir düzene girdi. Yol hizmetlerinden alt yapı hizmetlerine, sosyal politikalara, tarım hizmetlerine kadar çok daha güzel projeler peşi sıra gelecek. Bizleri izlemeye devam edin” şeklinde konuştu.

“Bizim belediyemizin anlayışı herkese eşit hizmet götürmek”

Yönetimde herkese eşit hizmet götürme anlayışına sahip olduklarını söyleyen Seçer, “Bizim belediyemizin anlayışı Kaledran’dan Tarsus’a, Yenice’ye kadar, Çamlıyayla’dan Mut’a kadar insanları bir arada kardeşçe yaşatmak, herkese eşit hizmet götürmek. Herkesin yolunu yapalım. Herkesin içme suyu şebekesini yapalım. Muhtarlarımız burada. Bizim Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımız var. Bu arada ihtiyaç sahiplerine her alanda yardım var. Gıda yardımı da sıcak yemek yardımı da evde bakım var, evde sağlık var, Anamur’da, Bozyazı’da bu yıl hizmete başlattık onları. Bana diyemezler ki, ‘Başkanım, bürokratlarınız köylerimizin daha önceki seçimlerde kullandığı oydan dolayı ayrımcılık yapıyor. Sana oy vermeyen vatandaşlara yardım yapmıyor ya da hizmet götürmüyor.’ Bunu dedikleri anda ben bir eksik yaptığımızı düşünürüm ama onu diyeceklerini sanmıyorum. Bizim her görevlimiz, bürokratımız, en tepeden benden başlıyor, halkımıza ayrımcılık yapmadan hizmet yapmak zorundayız” dedi.

“Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de yıldızı yükselen bir belediye”

Doğru ve yerinde projelerle iyi hizmetler yaptıklarını belirten Seçer, “Belediye hakikaten yönetilir bir belediye oldu. Türkiye’de 30 büyükşehir belediyesi var. Bu belediyeleri herkes takip eder. Otoriteler de burada ne olduğunu bilir. Belediyecilik nasıl yapılıyor? Belediye gelen kaynağı nasıl kullanıyor? Yapılan işler, ihaleler ne? İhalelerin bedeli ne? Yapılan yolun kalitesi ne? Hepsini biliyor insanlar. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de yıldızı yükselen bir belediye. Bu benim kendi kendime reklamım değil” ifadelerini kullandı.

“Belediyecilik bizim açımızdan halkın derdiyle dertlenmektir”

Belediyeciliğin sadece betondan ibaret olmadığını vurgulayan Seçer, sosyal belediyecilik hizmetlerine devam edeceklerini belirterek, şöyle devam etti; “Belediyecilik sadece beton değil, belediyecilik yandaşlarla iş tutmak değil, belediyecilik halkın derdine deva olmak. Hastasının, fakirinin, fukaranın, çocuğunun, eğitim ihtiyacı olanın, herkesin yanında olmak. Bizim gözümüzde belediyecilik bu. Belediyecilik, bizim açımızdan halka temas etmek, halkın derdiyle dertlenmektir. İnşallah çok daha faydalı işler yapacağız. Çok daha güzel işler yapacağız. Bize Mersin halkı izin verdi, destek verdi. Dediler ki, ‘5 yıl bu belediyeyi sen ve kadron yönetsin kardeşim. Belediye Başkanı sensin, kadrolarınla beraber yönetin bu belediyeyi.' Biz zekamızı, enerjimizi, inancımızı, vatan sevgimizi, insan sevgimizi kullanarak en iyi hizmetleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.”.

“Metro’da temeli 29 Ekim’e kadar atmayı planlıyoruz”

Başkan Seçer, gün sonunda katıldığı televizyon programında ise metro konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Toplu ulaşımı da sosyal hizmet olarak gördüklerini ifade eden Seçer, 'metro projesi'nin bu açıdan da önem taşıdığını söyledi. Seçer, metro projesi ile ilgili şu bilgileri verdi; "Biz ihaleyi gerçekleştirdik. Bunu da açıkladık kamuoyuna. Şu anda yaklaşık olarak 1 milyar lira civarında bir bono ihracı yapacağız. Yani bono satışıyla gerçekleştireceğiz bunu. Temeli de 29 Ekim’e kadar atmayı planlıyoruz. Tabi bu prosedürün uzamaması lazım. Yer teslimi olacak, ilk finansman sağlanacak, firma şantiyesini kuracak, gerekli alet edevatını getirecek. Biz de ilk kazmayı vuracağız diye düşünüyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.