Seçer: "Metronun temelini 29 Ekim'e kadar atmayı planlıyoruz" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seçer: "Metronun temelini 29 Ekim'e kadar atmayı planlıyoruz" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi

İHA

Seçer: "Metronun temelini 29 Ekim'e kadar atmayı planlıyoruz" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, toplu ulaşımı sosyal hizmet olarak gördüklerini, 'metro projesi'nin de bu açıdan önem taşıdığını belirterek, "İhaleyi gerçekleştirdik. Bunu da açıkladık kamuoyuna. Şu anda yaklaşık olarak 1 milyar lira civarında bir bono ihracı yapacağız. Temeli de 29 Ekim’e kadar atmayı planlıyoruz" dedi.
Seçer, Aydıncık ve Bozyazı ilçelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
Aydıncık ziyaretinde bölgede yaşanılan yangın afetine ilişkin konuşan Seçer, ilçede yangın döneminde maddi hasarlar meydana geldiğini ve hayvanların telef olduğunu hatırlattı. Söz konusu afette tek tesellilerinin herhangi bir can kaybı yaşanmaması olduğunu vurgulayan Seçer, yangının başladığı andan itibaren bölgede olduklarını ifade ederek, “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, hem kanunun bize yüklediği görevi yapmak hem de aslında görevimiz olmayan ama ihtiyaç halinde yardımcı olabileceğimiz orman teşkilatına katkı sunmak için yangın bölgesine geldik ve destek verdik" diye konuştu.
Seçer, yangının çıktığı andan itibaren Büyükşehir Belediyesinin tüm birimlerinin seferber olduğunu hatırlatarak, “Ben de geldim. 24 saat esaslı yangın sona erene kadar, en üst kademeden burada koordinasyonda görevli arkadaşlarımız, vatandaşlarımızla beraber yangının kontrol altına alınması, yerleşim yerlerinde ve ormandaki yangınla mücadeleye katkı sunma adına görevimizi yerine getirdik” ifadelerini kullandı.
“Bizleri izlemeye devam edin”
Belediyecilik hizmetleri açısından yönetime geldikleri günden bu yana çok ciddi mesafe aldıklarını kaydeden Seçer, vatandaşlardan Büyükşehir Belediye Meclis toplantılarını izlemelerini önerdi. Seçer, “Çok daha güzel günler bizleri bekliyor. Biz işimizde, projemizde, vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Belediyemiz söylediğim gibi başladığımız günden bugüne kadar baktığımız zaman muazzam bir düzene girdi. Yol hizmetlerinden alt yapı hizmetlerine, sosyal politikalara, tarım hizmetlerine kadar çok daha güzel projeler peşi sıra gelecek. Bizleri izlemeye devam edin” şeklinde konuştu.
“Bizim belediyemizin anlayışı herkese eşit hizmet götürmek”
Yönetimde herkese eşit hizmet götürme anlayışına sahip olduklarını söyleyen Seçer, “Bizim belediyemizin anlayışı Kaledran’dan Tarsus’a, Yenice’ye kadar, Çamlıyayla’dan Mut’a kadar insanları bir arada kardeşçe yaşatmak, herkese eşit hizmet götürmek. Herkesin yolunu yapalım. Herkesin içme suyu şebekesini yapalım. Muhtarlarımız burada. Bizim Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımız var. Bu arada ihtiyaç sahiplerine her alanda yardım var. Gıda yardımı da sıcak yemek yardımı da evde bakım var, evde sağlık var, Anamur’da, Bozyazı’da bu yıl hizmete başlattık onları. Bana diyemezler ki, ‘Başkanım, bürokratlarınız köylerimizin daha önceki seçimlerde kullandığı oydan dolayı ayrımcılık yapıyor. Sana oy vermeyen vatandaşlara yardım yapmıyor ya da hizmet götürmüyor.’ Bunu dedikleri anda ben bir eksik yaptığımızı düşünürüm ama onu diyeceklerini sanmıyorum. Bizim her görevlimiz, bürokratımız, en tepeden benden başlıyor, halkımıza ayrımcılık yapmadan hizmet yapmak zorundayız” dedi.
“Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de yıldızı yükselen bir belediye”
Doğru ve yerinde projelerle iyi hizmetler yaptıklarını belirten Seçer, “Belediye hakikaten yönetilir bir belediye oldu. Türkiye’de 30 büyükşehir belediyesi var. Bu belediyeleri herkes takip eder. Otoriteler de burada ne olduğunu bilir. Belediyecilik nasıl yapılıyor? Belediye gelen kaynağı nasıl kullanıyor? Yapılan işler, ihaleler ne? İhalelerin bedeli ne? Yapılan yolun kalitesi ne? Hepsini biliyor insanlar. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de yıldızı yükselen bir belediye. Bu benim kendi kendime reklamım değil” ifadelerini kullandı.
“Belediyecilik bizim açımızdan halkın derdiyle dertlenmektir”
Belediyeciliğin sadece betondan ibaret olmadığını vurgulayan Seçer, sosyal belediyecilik hizmetlerine devam edeceklerini belirterek, şöyle devam etti; “Belediyecilik sadece beton değil, belediyecilik yandaşlarla iş tutmak değil, belediyecilik halkın derdine deva olmak. Hastasının, fakirinin, fukaranın, çocuğunun, eğitim ihtiyacı olanın, herkesin yanında olmak. Bizim gözümüzde belediyecilik bu. Belediyecilik, bizim açımızdan halka temas etmek, halkın derdiyle dertlenmektir. İnşallah çok daha faydalı işler yapacağız. Çok daha güzel işler yapacağız. Bize Mersin halkı izin verdi, destek verdi. Dediler ki, ‘5 yıl bu belediyeyi sen ve kadron yönetsin kardeşim. Belediye Başkanı sensin, kadrolarınla beraber yönetin bu belediyeyi.' Biz zekamızı, enerjimizi, inancımızı, vatan sevgimizi, insan sevgimizi kullanarak en iyi hizmetleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.”.
“Metro’da temeli 29 Ekim’e kadar atmayı planlıyoruz”
Başkan Seçer, gün sonunda katıldığı televizyon programında ise metro konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Toplu ulaşımı da sosyal hizmet olarak gördüklerini ifade eden Seçer, 'metro projesi'nin bu açıdan da önem taşıdığını söyledi. Seçer, metro projesi ile ilgili şu bilgileri verdi; "Biz ihaleyi gerçekleştirdik. Bunu da açıkladık kamuoyuna. Şu anda yaklaşık olarak 1 milyar lira civarında bir bono ihracı yapacağız. Yani bono satışıyla gerçekleştireceğiz bunu. Temeli de 29 Ekim’e kadar atmayı planlıyoruz. Tabi bu prosedürün uzamaması lazım. Yer teslimi olacak, ilk finansman sağlanacak, firma şantiyesini kuracak, gerekli alet edevatını getirecek. Biz de ilk kazmayı vuracağız diye düşünüyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gültak: "Kent yeniden planlanmalı, imar sorunu çözülmelidir" Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Siteler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Gültak: "Kent yeniden planlanmalı, imar sorunu ...
Mersin'de yetişiyor, Amerikalı askerlere gönderiliyor
YEREL HABERLER Mersin'de yetişiyor, Amerikalı askerlere gönderiliyor
Mersin Büyükşehir Belediyesinin kreşlerinde eğitim dönemi başladı
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesinin kreşlerinde eğitim ...
Sulama kanalına düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sulama kanalına düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Sulama kanalına düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sulama kanalına düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Akdeniz'de metruk binaların yıkımı sürüyor
YEREL HABERLER Akdeniz'de metruk binaların yıkımı sürüyor
Mezitli Belediyesi DMD hastaları için koruluk açtı
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesi DMD hastaları için koruluk açtı
Mersin'de tefecilik operasyonu; 1 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de tefecilik operasyonu; 1 gözaltı
Başkan Bozdağan, kendi isminin de olduğu tüm duvar yazılarını sildirdi
YEREL HABERLER Başkan Bozdağan, kendi isminin de olduğu tüm duvar ...
Mersin'de 16 bin öğrenciye çanta
YEREL HABERLER Mersin'de 16 bin öğrenciye çanta
Hasat döneminde araç muayene hizmeti çiftçinin ayağına geldi
YEREL HABERLER Hasat döneminde araç muayene hizmeti çiftçinin ...
Üniversite öğrencilerine eğitim desteği Yenişehir Belediyesi, 4 yıllık üniversite kazanan ve okul kaydını yaptıran her bir öğrenciye bin 500 lira eğitim yardımı yapacak
YEREL HABERLER Üniversite öğrencilerine eğitim desteği Yenişehir ...
Evlerden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı Mersin'de 3 evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı Şahsın ikametlerin etrafında dolanması ile kuyumcuda altınları bozdurma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi
YEREL HABERLER Evlerden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı Mersin'de 3 ...
70 bin lira dolandırdılar, paranın yatırıldığı hesabın sahibinin ihbarıyla yakalandılar 
YEREL HABERLER 70 bin lira dolandırdılar, paranın yatırıldığı ...
Akdeniz'de asfalt serimi, kaldırım ve kilit taşı yenileme çalışmaları hız kazandı
YEREL HABERLER Akdeniz'de asfalt serimi, kaldırım ve kilit taşı ...
Mersin’de motosiklet kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Mersin’de motosiklet kazası: 1 ölü
Dolandırdıkları parayı başkasının hesabına yatırıp çektirmeye çalıştılar Mersin'de dolandırdıkları 70 bin lirayı bir vatandaşı hesabına yatırıp, çektirmeye çalışan 3 kişi, polisin çalışması sonucunda yakalandı Vatandaşın ihbarıyla suçüstü yakalanan şahıslar tutuklandı
YEREL HABERLER Dolandırdıkları parayı başkasının hesabına yatırıp ...
Takla atan otomobilin sürücüsü yaralı kurtuldu
YEREL HABERLER Takla atan otomobilin sürücüsü yaralı kurtuldu
Yenişehir'de geleceğin sporcuları yetiştirilecek
YEREL HABERLER Yenişehir'de geleceğin sporcuları yetiştirilecek
Mersin polisi, kentte gelen öğrencileri karşılıyor
YEREL HABERLER Mersin polisi, kentte gelen öğrencileri karşılıyor
Mersin'de 'Arkeoloji Günleri' ekim ayında başlıyor
YEREL HABERLER Mersin'de 'Arkeoloji Günleri' ekim ayında başlıyor
Yangında zarar gören ailelere yardım
YEREL HABERLER Yangında zarar gören ailelere yardım
Tarsus'ta 38 yıllık yol hasreti sona eriyor Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan: "Bugüne kadar yeterli hizmet almamış, ihmal edilmiş her bölge öncelikli çalışma alanlarımız arasında"
YEREL HABERLER Tarsus'ta 38 yıllık yol hasreti sona eriyor Tarsus ...
MEÜ yerleşkesine mobil aşı ekibi yerleştirildi Mersin İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz: "Mersin'de ilk doz aşısını yaptıranların oranı yüzde 85'e yaklaştı"
YEREL HABERLER MEÜ yerleşkesine mobil aşı ekibi yerleştirildi Mersin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.