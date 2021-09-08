Gültak, doktor adayı genç kızı evinde ziyaret etti

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, belediyenin üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere ücretsiz dağıttı YKS eğitim seti ile ders çalışarak tıp fakültesini kazanan İclal Kurt'u ziyaret ederek, desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Gültak, girdiği YKS sınavında iyi bir sıralama ve başarı elde ederek Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanan İclal Kurt ve annesi Sonay Özveren ile Camişerif Mahallesi’ndeki evlerinde bir araya geldi. Anne Sonay ve kızı İclal ile Akdeniz Belediyesinin dezavantajlı aileler yararına düzenlediği Silifke yaz kampında tanıştıklarını anlatan Başkan Gültak, “Belediye olarak ailemizi ve büyük hayalleri olan başarılı kızımız İclal’i takip ettik. Geçen yıl 4 binin üzerinde lise öğrencimize eğitim seti verdik. Bu sette 50 binin üzerinde soru haznesi vardı. Ayrıca soruların çözümleri, öğretmenlerin anlatımları, ders föyleri gibi birçok soru bankasının olduğu bir eğitim setiydi. İclal kızımız dershaneye gitmedi, özel ders almadı. Sadece bizim hediye ettiğimiz YKS eğitim seti ile çok iyi hazırlanıp sınava girdi ve istediği bölüm olan Tıp Fakültesi’ni kazandı” dedi.

“Eğitim yaşamı boyunca kızımıza destek olacağım”

Sözlerini, “İclal görevini yaptı, iyi ders çalıştı, iyi bir derece elde etti ve hedefini tutturdu” diyerek sürdüren Gültak, şöyle konuştu; "Belediye olarak bizler de ailemizi ve İclal’i takip etmeye devam edeceğiz. Eğitim süreci boyunca da kızımıza maddi ve manevi destek olacağım. İclal gibi başarılı, geleceğe dair hedeflerine ulaşmak için azimle çalışan tüm gençlerimize sahip çıkacağız. Çünkü bizden sonra gençlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti’ni yükseltecek ve en iyi yerlere getirecek. Ailemiz merak etmesin, hayatta olduğum sürece diğer birçok çocuğumuza olduğu gibi, eğitim hayatı boyunca İclal kızımıza da destek olacağım.”

“Belediyemizin eğitim setiyle sınava hazırlandım”

Akdeniz Belediyesinin kendisine hediye ettiği YKS hazırlık seti sayesinde Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanarak büyük bir başarıya imza atan İclal Kurt da sevinç ve heyecanını şu sözlerle dile getirdi; “Özellikle geçen yıl Akdeniz Belediyesinin Silifke’de düzenlediği gençlik kampında çok motive olmuştum. Tabi herhangi bir yerden özel ders almak gibi bir şansım yoktu. Yaz kampından sonra çok yüksek bir motive ile derslerime çok yoğun şekilde çalıştım. Akdeniz Belediyesinin verdiği eğitim setiyle de iyi bir başlangıç yaptım ve sıkı çalışarak istediğim bölümü kazandım. Bu nedenle başta Başkanımız Mustafa Gültak olmak üzere Akdeniz Belediyesinin tüm çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum.”

Anneden teşekkür

Kızının herhangi bir yerden özel ders alamadığını ve tamamen Akdeniz Belediyesinin hediye ettiği YKS eğitim seti ile üniversite sınavına çok iyi hazırlandığını dile getiren anne Sonay Özveren ise “Kızım İclal, bu yıl Akdeniz Belediyesinin, binlerce öğrenciye olduğu gibi kızıma da ücretsiz sağladığı eğitim setinden faydalandı. Herhangi bir kurum veya öğretmenden özel ders almadı. Derslerini de evde sıkı sıkıya takip ederek çok şükür tıp fakültesini kazandı. Bizlere bu fırsatı sunduğu için başkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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