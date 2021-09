Toroslar Belediyesinde toplu sözleşme sevinci

Toroslar Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında 'toplu iş sözleşmesi' imzalandı. 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Toroslar Belediyesi Personel Limited Şirketi'nde en düşük ücretle çalışan personelin maaşına ve sosyal haklarına 2 yıllık sözleşmeyle yüzde 23 oranında zam yapıldı.

Belediye İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İsmail Duman ve toplu iş sözleşmesi uzmanı Mehmet Koray Şener ile makamında bir araya gelen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, imza töreninin ardından personel temsilcileriyle de görüştü.

"Personelimizin her zaman yanındayız"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, verilen her emeğin ve alın terinin kutsal olduğunu belirterek, personelinin her zaman yanında olduklarını söyledi. Belediyeciliğin bir ekip işi olduğunu belirten Yılmaz; "Personel Limited Şirketi'nde çalışan işçimizin ücretlerinde iyileştirme yaparak toplu iş sözleşmemizi imzaladık. Toplu sözleşmenin belediyemize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Toroslarımıza en güzel hizmeti sunma noktasında tüm birimlerimizle birlikte çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. İlçemizi daha ileriye götürmenin çabası içerisindeyiz. Önemli olan personelimizle bir ve beraber olmamız. Bir ekip ruhu içerisinde canla başla çalışan tüm personelime teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İsmail Duman da sözleşmenin hayırlı olmasını dileyerek, "Toroslar Belediyemiz ile yapmış olduğumuz toplu iş sözleşmesi, Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'ın emekten ve personelinden yana tavrının sonucudur. Kendisine teşekkür ediyor, sözleşmenin hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.