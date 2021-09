Mezitli Belediyesinden üniversite öğrencilerine bin 600 lira eğitim yardımı

Mezitli Belediyesi tarafından Türkiye genelinde devlet üniversitelerinin en az 4 yıllık bölümlerinden birinde okumaya hak kazanmış bütün öğrencilere, ailelerinin Mezitli’de ikamet etmesi şartı ile yapılan eğitim yardımı, bu yıl bin 600 TL olarak belirlendi.

Konunun belediye meclisinde görüşülmesi sırasında söz alan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, öğrencilerin üniversiteye başlayacağı ilk yılında ekonomik desteğe daha fazla istek duyduğunun altını çizerek, belirlenen bin 500 TL’lik ücretin artırılmasını istedi. Belediyenin bütçesini planlarken öğrencilere daha fazla verebileceklerini tespit ettiklerini ifade eden Tarhan, öğrencilere yapılan yardımların küçük de olsa önemli bir destek sağladığını ve artırılması yönünde bir görüş içerisinde olduklarını söyledi.

Yardımların elbette tek başına yeterli olamayacağına vurgu yapan Tarhan, “Biz yardımın elbette yetersiz olduğunu biliyoruz ancak gençlerimizin okulları kazandıkları ilk senede, ailelerinin üzerindeki yükünü hafifletmek istedik. Her yıl düzenli olarak yardımlarımızı yapıyoruz. Her yıl belirli bir oranda da artış yapıyoruz. Ancak bu yıl belirlenen bin 500 TL ücreti bir miktar daha artırarak bin 600 TL olması gerektiğine karar verdik. Atatürkçü çağdaş bir eğitim için gençlerimizin eğitimlerini desteklemek adına yardımlarımızın önemli olduğunu düşünüyoruz. Mezitli Belediye Meclisimizin değerli üyeleri de bu artışa destek verdi ve tüm kararlarımızda olduğu gibi oy birliği ile artışı sağladık. Önümüzdeki yılın bütçesini hazırlarken bu öğrencilerimize daha fazla eğitim yardımı yapabilmeyi planlıyoruz” dedi.

“3 çocuk gündüz bakımevi ile sezona başlıyoruz"

Yaşanan tüm olumsuzlukların ancak eğitimle önlenebileceğini ifade eden Tarhan, “Biz çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitime ulaşmalarının önündeki tüm engelleri kaldırmak için adımlar atıyoruz. Gençlere iyi bir gelecek hazırlamak için Mezitli Belediyesi olarak her türlü desteği veriyoruz. Onlara verdiğimiz destek ile yarınlarımız için sağlam temellerin atılmasına vesile oluyoruz. Biz eğitimin her alanına destek vermek istiyoruz. Belediyemizin çalışmaları sadece yapılan yardımlarla sınırlı değil. Okul öncesi eğitimin önemine verdiğimiz değerden ötürü, Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen bir çalışma ile tamamen belediyemizin çalıştırdığı Mezitli Belediyesi Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevini hizmete açtık. Önümüzdeki günlerde EnisNecip Tüyeni Çocuk Gündüz Bakımevi ve Mustafa Baysan Çocuk Gündüz Bakımevini çocuklarımızla buluşturacağız. İlkokul ve ortaokul seviyesindeki çocuklara belediyemiz tarafından bastırdığımız dünya klasiklerini armağan ediyoruz. Yine üniversite okuyan kız öğrencilerin barınması amacıyla öğrenci evi açtık" diye konuştu.

Eğitim yardımlarının, başvuruların tamamlanmasıyla birlikte öğrencilerin hesaplarına yatırılacağı bildirildi.

