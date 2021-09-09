Tarsus'ta bıçakla yaralamaya 3 tutuklama

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN´in Tarsus ilçesinde Ahmet Ç.´yi (29) bıçakla yaraladığı iddiası gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Gazipaşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu´nun yanında 6 Eylül günü Ahmet Ç., bıçakla yaralandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve İstihbarat Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı iddia edilen U.T. (20), A.T. (19) ve İ.Ö.´yu (18) yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Tedavisi süren Ahmet Ç.´nin durumunun ağır olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2021-09-09 10:00:56
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