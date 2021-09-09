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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akkuyu NGS'nin ikinci güç ünitesine iç koruma kabuğunun ikinci katmanı kuruldu

İHA

Akkuyu NGS'nin ikinci güç ünitesine iç koruma kabuğunun ikinci katmanı kuruldu

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ikinci güç ünitesinin reaktör binasına iç koruma kabuğunun (İKK) ikinci katmanı kuruldu. Nükleer güç santralinin güvenlik sisteminin ana unsurlarından biri olan ve reaktör binasının korunmasını sağlayan İKK, boru ve polar vinç girişleri için destek görevi görüyor. Bu sayede NGS'nin işletim aşamasında nükleer reaktörün bakım operasyonları gerçekleştiriliyor.
İKK, reaktör binasının sızdırmazlığını sağlayan çelik katmandan ve özel betondan oluşuyor. İKK'nin ikinci katmanı, her biri 12 bölümden oluşan iki katman olmak üzere, 24 bölümden oluşan kaynaklı bir metal konstrüksiyon olma özelliğine sahip. Ağırlığı 57 ton arasında değişen 6 metre yüksekliğindeki bölümler, birbirine kaynaklanarak bağlantı parçaları ve gömülü parçalarla donatılmış tek bir silindirik konstrüksiyona monte ediliyor. Konstrüksiyonun toplam ağırlığı 321,9 ton, yüksekliği 12 metre, çevre uzunluğu ise 138 metreden oluşuyor.
İKK katmanının kurulumu, karmaşık ve zaman alan teknolojik bir operasyon olduğundan ikinci katmanın Liebherr LR 13000 tipi ağır paletli vinç ile tasarım konumuna monte edilmesi 12 saat sürdü. İkinci katmanın kurulumundan sonra ikinci ünitenin reaktör binasının yüksekliği 12 metre artarak 16,95 metreye ulaştı. İnşaat ustaları, birinci ve ikinci katmanı birbirine kaynaklayıp kabuğu güçlendirdikten ve beton döktükten sonra İKK'nin silindirik bölümünün beton duvarlarının kalınlığı 1,2 metre olacak. Tüm parçaların montajı ve koruyucu kabuğun betonlanması tamamlandıktan sonra sızdırmazlık testi yapılacak.
Akkuyu Nükleer AŞ. Genel Müdür Birinci YardımcısıYapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, 2021 yılının önemli olaylarından birinin daha tamamlandığını ve ikinci ünitenin reaktör binasının ikinci İKK katmanının tasarım konumuna kurulduğunu söyledi. Butckikh, "Uzmanlar, birkaç ay boyunca bölümlerin tek bir konstrüksiyona kurulum işlemini gerçekleştirdi ve kurulumuna başlamadan önce, tüm kaynaklı bağlantıların kusurları ultrasonik yöntemle kontrol edildi. İç koruma kabuğunun katmanlarının büyütülmüş montaj teknolojisi, Leningrad NGS2'nin yapımında kendini kanıtlamıştır. Birinci ünitenin ikinci ve üçüncü İKK katmanlarını bu yöntemle kurduk. Teknoloji, konstrüksiyonların kurulum hassasiyetini artırmayı ve güç ünitelerinin yapım süresini optimize etmeyi sağlar, ayrıca yüksekte yapılan kurulum operasyonlarının sayısını azalttığından, iş güvenliği açısından da uygundur. İkinci ünitenin reaktör binasında reaktör çeperinin yapım çalışmaları devam etmektedir. Türbin binasının zeminleri güçlendirilmektedir" dedi.
İç koruma kabuğunun bölümleri, Leningrad Bölgesinde bulunan bir fabrikada üretildi. Bağımsız bölümler, deniz yoluyla St. Petersburg'dan Akkuyu NGS inşaat sahasına teslim edildi ve burada tek bir katman halinde monte edildi. İkinci ünite için İKK'nin ikinci katmanının bölümlerinin büyütülmüş montajı, 2021 Nisan ayının ortalarında başladı. Akkuyu NGS güç ünitelerinin reaktör binaları, çift koruma kabuğu ile donatıldı. Betonarme dış koruma kabuğu, 9 büyüklüğüne kadar depreme, tsunamiye, kasırga ve bunların kombinasyonlarından oluşan dış etkilere de dayanacak şekilde tasarlandı.

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