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Apple'da ekranı yakan açık buldu Teknoloji meraklısı 21 yaşındaki Çayan Temel, Apple'da bulduğu yeni açığın kullanıcılara fiziki ve ekonomik zarar verebileceğini söyledi Çayan Temel daha önce Apple'da 13, Google'da 12 ve Youtube'da 1 olmak üzere bir çok kez açık bulmuştu

İHA

Apple'da ekranı yakan açık buldu Teknoloji meraklısı 21 yaşındaki Çayan Temel, Apple'da bulduğu yeni açığın kullanıcılara fiziki ve ekonomik zarar verebileceğini söyledi Çayan Temel daha önce Apple'da 13, Google'da 12 ve Youtube'da 1 olmak üzere bir çok kez açık bulmuştu

Mersin'de Apple, Google ve Youtube gibi dünya devlerinde bulduğu açıklarla tanınan teknoloji meraklısı 21 yaşındaki Çayan Temel, İphone telefonlarda ekranı yakma noktasına getiren yeni bir açık keşfetti. Temel, açığı paylaştığını ancak açığın kapatılması noktasında Apple'ın herhangi bir sonuca henüz ulaşamadığını ileri sürdü. Temel ayrıca bilerek ya da bilmeyerek yapılabilecek bu hatanın kullanıcıya zarar verebileceğini, ekonomik manada ise ortaya çıkacak zararın garanti kapsamında olmayacağını, zararı tüketicinin kendi cebinden karşılayacağını söyledi.
Teknoloji meraklısı 21 yaşındaki Çayan Temel Apple, Google ve Youtube gibi dünyaca tanınmış teknoloji devlerinde keşfettiği açıklarla bir çok kez gündeme geldi. Temel, Apple'de keşfettiği açık sayısını 14'e çıkardı. Temel’in keşfettiği 14’üncü açık ise kullanıcılara garanti kapsamına girmeyen ciddi ekonomik zarar verebilecek türden olması dikkat çekti.

"3 ay oldu açık kapatılamadı"
Bu güne kadar Apple'da toplam 13, Google'da 12 ve Youtube'da 1 olmak üzere bir çok kez açık bulduğunu belirten Çayan Temel, "Apple da bulduğum 14. açık ise tüm İphone modellerinin şu an en güncel sürümü dahil tüm mobil cihazlarda ekranları yakıyor, patlatıyor. ekranları işlevsiz hale getiriyor. Böyle bir açık keşfettim, Apple ile görüşmelerimi gerçekleştirdim. Apple ile yaklaşık 3 aylık görüşmelerim sonucunda açığı henüz kapatamadılar. Sürekli iletişim halindeyiz, özellikle son 1,5 ay içinde açığı sürekli erteliyorlar" dedi.

"Kullanıcıların zarar görmesine sebep olabilir"
Bu açık sebebiyle kullanıcıların çok büyük derecede etkilenmesine sebep olabileceğini ifade eden Temel, "Bu açık kullanıcıların zarar görmesine sebep olabilir. Bunu Apple'a bildirmeme rağmen henüz böyle bir hatayı kapatamadılar. İpod, İphone, İpad'lerde gerçekleşen bu açık, halen aktif durumda çalışıyor. Bu tüm kullanıcıların karşılaşabileceği, erişim sağlayabileceği ekran ayarları ile ilgili bir açık. Yanlışlıkla yaptıkları bu işlem yüzünden telefonlarını yakabilirler. Bu garanti kapsamı içinde de değil. Eğer ki böyle bir hata ile karşılaşırsanız, bunun ücretini kendi cebinizden ödemeniz gerekiyor. Bu da gerçekten istemediğimiz bir durum. Bu hatayı yaptığınızda belli bir süre sonra ekranınız kararıyor, sonrasında 'çıt' diye küçük bir ses gelerek ekranınız işlevsiz hale geliyor. Sebebi bir çok defa sistem tarafından ekrana zıt komutlar gönderiliyor, ekran zıt komutları aynı anda karşılayamıyor ve aynı anda milyonlarca komut gönderdiği için ekran bunu desteklemiyor ve ekranı yakıyor" diye konuştu.
Temel, açık sebebiyle kendi ekranının yandığını ve anlaşmalı olduğu bir telefoncudaki test cihazlarında da aynı işlemi yaptığında aynı sonuca ulaştığını ileri sürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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