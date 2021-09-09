Mersin merkezli 2 ilde tefeci operasyonu: 16 gözaltı

Mersin ve Hatay'da düzenlenen operasyonlarda, tefecilik yaptıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 19 şüpheliden 16'sı gözaltına alındı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında, tefecilik yöntemi ile vatandaşlara faizle para verdikleri, ödeyemeyenleri tehdit ettikleri, ellerindeki senetleri icraya vererek zor duruma düşürdükleri ve malvarlıklarına el koydukları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Mersin merkez, Silifke ve Hatay'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı çıkarılan ve aralarında emlakçı, mobilyacı, pazarlamacı, inşaatçı gibi meslek grubundan kişilerin bulunduğu 19 şüpheliden 16'sı gözaltına alındı.

Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise 2 adet kuru sıkı tabanca, 7 adet alacakvereceklerin tutulduğu not kağıdı, 6 adet çek, 5 senet ve 3 tapu fotokopisi ele geçirildi. 3 şüphelinin arandığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.