DHA muhabiri Mustafa Gümüş'e 2 ödül birden



MERSİN, (DHA)TARIM ve Orman Bakanlığı'nın '12'nci Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nda DHA Gülnar muhabiri Mustafa Gümüş, Sarıkeçili Yörükleri'nin göçünü anlatan fotoğrafı ile 2 ödül aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca düzenlenen '12'nci Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'na bu yıl 6 kategoride toplam 606 katılımcı, 3 bin 997 fotoğrafla katıldı. Seçici kurul, 19 fotoğrafa ödül verilmesini uygun gördü, 83 fotoğraf da sergi ve albüm çalışması için belirlendi. DHA Gülnar muhabiri Mustafa Gümüş'ün çektiği fotoğraf, 'Çiftçi ve Üretici Özel Ödülü'nün yanı sıra 'Tarım ve Orman Bakanlığı Özel Ödülü'ne layık görüldü. Gümüş'ün ayrıca 'Bulgur Kaynatma' isimli fotoğrafı da sergiye seçildi.

İki ödül birden alan Mustafa Gümüş, "Böyle bir yarışmada ödül almak benim için ayrı bir gurur. 2013 yılından bu yana 'Yörüklerin İzinde' adı altında fotoğraf çalışması yapıyorum. Yörük kültürünün tanıtımı ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında fotoğraf sergim oldu. Yörük kültürün ve Gülnar ilçemizin tanıtımına katkı sunmak benim için ayrı bir gurur" dedi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez

2021-09-09 10:46:32



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