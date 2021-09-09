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Seçer, Anamur'da koyun, keçi ve avokado fidanı dağıtım törenine katıldı Mersin Büyşükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Yolumuz uzun, işimiz çok, sorumluluğumuz çok, ülkenin bizden beklentisi çok"

İHA

Seçer, Anamur'da koyun, keçi ve avokado fidanı dağıtım törenine katıldı Mersin Büyşükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Yolumuz uzun, işimiz çok, sorumluluğumuz çok, ülkenin bizden beklentisi çok"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anamur ilçesinde yetiştirici ve üreticilere koyun, keçi ve avokado fidanı dağıtım törenine katılarak, "'Gözden ırak olan gönülden de ırak olur’ sözünü boşa çıkarmak istiyoruz. Gözümüz de gönlümüz de burada” dedi.
Seçer, Bozyazı ve Aydıncık'tan sonra Anamur ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi, bazı temaslarda bulundu. Seçer’in Anamur programı Kaymakam Bilal Bozdemir’i ziyaretle başladı. Seçer, göreve yeni atanan Bozdemir’e görevinde başarılar diledi. Ardından yaklaşık 20 kilometre uzunluğundaki GüneybahşişÇaltıbükü grup yolu çalışmasını inceleyen Seçer, toplam 9 köyü birbirine bağlayan yolda yapımı devam eden sathi kaplama çalışmalarında incelemelerde bulundu. Ardından Çaltıbükü Mahallesi Dibek mevkiine geçen Seçer, muhtarların ve vatandaşların taleplerini tek tek dinledi. Toplantıda Çaltıbükü, Boğuntu, Sugözü, Kılıç, Akine, Sarıağaç, Güneybahşiş, Ormancık ve Çeltikçi mahalle muhtarları yer aldı.
Başkan Seçer, ziyaretlerinin ardından ‘Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi’ kapsamında koyun, keçi ve avokado dağıtım töreninin yapıldığı Anamur Koordinasyon Müdürlüğüne geçti. Seçer, törende yaptığı konuşmada, Anamur’un Akdeniz’in en güzel ilçelerinden biri olduğunu, yeşille mavinin buluştuğu bereket, tarım ve turizm kenti olduğunu ifade ederek, her fırsatta Anamur’u ziyaret ettiklerini söyledi. Seçer, “‘Gözden ırak olan gönülden de ırak olur’ sözünü boşa çıkarmak istiyoruz. Gözümüz de gönlümüz de burada” ifadelerini kullandı.
“Yolumuz uzun, işimiz çok, sorumluluğumuz çok”
Büyükşehir Belediyesinde en üst kademeden en alt kademeye kadar herkesin çalıştığını kaydeden Seçer, “Yolumuz uzun, işimiz çok, görevimiz çok, sorumluluğumuz çok, ülkenin bizden beklentisi çok. Mersin Büyükşehir Belediyesi iyi işler yapıyor. Daha da iyi işler yapmaya aday bir belediye, çünkü sistem oturmuş, mali disiplin sağlanmış” diye konuştu. Seçer, geriden gelen borçları ödediklerini fakat kendi döneminde borçlanma alamadığını hatırlatarak, ödedikleri 1 milyara yakın borçla yüzlerce kilometre yol, binlerce insana sosyal yardım, milyonlarca liralık tarım desteği yapabileceklerinin altını çizdi.
“Amacımız üretmek, amacımız ekonomiye katkı sunmak”
Türkiye tarımının önemine dikkat çeken Seçer, ‘Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim’ projesinin anlamının, ‘köyde doğanları köyde doyurmak’ olduğunu söyleyerek, “Bunun anlamı bu, yoksa insanlar şehre göç ediyor, üretim olsun” dedi. Seçer, kısa süre önce atalık tohum nohut hasadı için Gülnar’a yaptıkları ziyaretlerde kadınların üretmek istediklerini belirtmeleri üzerine Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesinin gönüller ekibinin Gülnar’ın Dayıcık Mahallesi’nde bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Bu hafta boyunca bütün ilçelere gidecekler. Bunlar gönüllü insanlar. Eşim Meral Seçer de içerisinde. Gülnar’ın Dayıcık ilçesine kadar gittiler. Biz kırsal bölgede kadınlarımızın kalkınması adına ne gerekiyorsa beraber proje yürütmek istiyoruz ve bunun için de ilk toplantılarını yaptılar. Demek ki amacımız üretmek, demek ki amacımız ekonomiye katkı sunmak” ifadelerine yer verdi.
“Gerçekten gerçekçi verilerle biz bu adayları seçiyoruz”
Başkan Seçer, 2’si kadın üretici olmak üzere Anamur ve Bozyazı’da toplam 5 yetiştiriciye koyun ve keçilerini teslim edeceklerini belirterek, “Gerçekten gerçekçi verilerle biz bu adayları seçiyoruz. Elbette çok daha fazla insanımız buna layık ama her yıl 60 üreticiye, 5 yıl süre ile her birine 25 küçükbaş hayvan toplamda bin 500 hayvan. 5 yılda 7 bin 500 damızlık hayvan popülasyonuna katılacak. Bölgemizde damızlık popülasyonunun daha kaliteli olması için yapılan bir çalışma. Avokado fidanı toplamda Mersin genelinde bu yıl 4 bin 40 adet dağıtılacak. Erdemli’de de Akdeniz ilçemizde de dağıtım gerçekleşecek. Bugün burada 2 bin 540 avokado fidanı dağıtacağız. Bu geçen yıl bin 500 adetti. 21 mahallede 32’si kadın 127 üreticiye avokado fidanı dağıtacağız” şeklinde konuştu.
“2024 seçimlerinde biz bu hizmetleri sayacağız ama çok yorulacağız, say say bitmez”
Büyükşehir Belediyesinin tarım alanındaki desteklerinin devam edeceğini sözlerine ekleyen Seçer, 'Dosthane’ hizmetinden evde sağlık ve bakım hizmetlerine, ücretsiz lise ve üniversite sınavlarına hazırlayan Eğitim ve Öğretim Kurs Merkezlerinden sosyal hizmetlere kadar yürütülen birçok projenin artarak devam edeceğini söyledi. Seçer, şöyle devam etti; "2024 seçimlerinde biz bu hizmetleri sayacağız ama çok yorulacağız, say say bitmez. 5 yıla çok şey sığdıracağız. Allah nasip etti, vatandaşlarımız destek oldu, biz göreve geldik. Allah bizi mahcup etmesin.”
Seçer, ayrıca vatandaşların telefonlarına indirebilecekleri Teksin Mersin uygulaması üzerinden ve 'Alo 185' hattından her türlü dilek, istek ve şikâyetlerini iletilebileceklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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