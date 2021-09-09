Eski kız arkadaşının görüntülerini yayan sanığa 2,5 yıl hapis cezası

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'in Erdemli ilçesinde üniversite öğrencisi N.P.'nin (18) uygunsuz görüntülerini, sosyal medyadan yaydığı iddia edilen eski erkek arkadaşı H.G., (23) 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Üniversite öğrencisi N.P., eski erkek arkadaşı H.G.'nin uygunsuz görüntülerini cep telefonu kamerasıyla gizlice çekip şantaj yaptığı sosyal medya hesabından da paylaştığı iddiasıyla 2020'in Haziran ayında savcılığa suç duyurusunda bulundu. H.G. hakkında Mersin 21'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'müstehcenlik' suçundan dava açıldı. Davanın 4'üncü duruşmasında karar çıktı, mahkeme sanık H.G.'ye 2 yıl 6 ay, görüntüleri yaymasına yardım ettiği iddiasıyla M.K.'ye ise 2 yıl 1 hapis cezası verdi. Cezalarda indirim uygulanmadı. Kararın üst mahkemede kesinleşmesi halinde 2 şüpheli de cezaevine girecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2021-09-09 11:58:38
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