Mersin'de Kadın ve Aile Danışmanlığı Merkezi törenle hizmete açıldı Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: "Sağlıklı ve huzurlu bir toplum aileden başlar”

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi tarafından, 'Akdeniz’de sağlıklı iletişim mutlu aile' sloganı ile oluşturulan Kadın ve Aile Danışmanlığı Merkezi hizmete açıldı.

Törende konuşan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, sosyoekonomik anlamda dezavantajlı durumdaki bölgelere pozitif ayrımcılık yaptıklarını anlattı. Gültak, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana, toplumun çekirdeği ve temel yapısı olan aileye ve kadınlara büyük önem verdik. Çünkü sağlıklı ve huzurlu bir toplum olabilmek önce aileden başlar. Akdeniz’de kadının sosyal ve ekonomik statüsünü geliştirmek, eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için birçok proje ve faaliyeti hayata kattık. Çünkü hep dediğimiz üzere, 'güçlü kadın, güçlü Akdeniz' demektir” ifadesini kullandı.

“Toplumsal huzur ve sağlık aileden başlar”

“Özellikle seçim döneminde kadınlara yönelik anlattığımız projelerin sonucunda onlar bizi tercih ettiler ve bugün biz bu görevdeyiz” diyen Gültak, şöyle konuştu; “Kadının mutlu olduğu bir ailede toplum da mutlu olacaktır. Dolayısıyla özellikle güçlü kadın ve güçlü Akdeniz sloganı üzerinde duruyoruz. Kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceğiz. Bugün Kadın ve Aile Hizmet Müdürlüğümüz olarak kadın ve çocuk üzerine sürdürdüğümüz farklı ve yenilikçi projeleri ve çalışmaları daha geniş bir kitleye ulaştırmak adına Akdeniz’de, Sağlıklı İletişim, Mutlu Aile sloganıyla Kadın Ve Aile Danışma Merkezi’ni hizmete açacağız. Merkezimizde kadın ve çocuklara yönelik sosyal, psikolojik ve kültürel faaliyetler hayata geçireceğiz. Anneler buraya geldiğinde çocuklarını da rahatlıkla bırakabileceği mekanlar olacak. Anne terapi veya bir ders alırken aklı çocuğunda kalmayacak. Çocuğu da burada ayrı bir alanda hem ilgilenilecek hem de eğitim sunulacak.”

“Cezai yaptırımlar noktasında bilgilendirmeler yapılacak”

Başkan Gültak, psikolojik danışmanlık, kadın ve çocuğa aile danışmanlığı, seminer, eğitim ve evde bakım ve temizlik hizmeti ile binlerce kadın, genç, çocuk, yaşlı ve hastaya ulaştıklarını belirterek, “Akdeniz Belediyesi olarak, Mersin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ile birlikte bu projeyi yöneteceğiz. Cumhurbaşkanlığımızın 4’üncü Ulusal Aile İçi Şiddetle Mücadele Eylem Planı’ kapsamında ‘şiddete karşı sıfır tolerans ilkesi ile uzmanlarımız kahvelerde, şiddetin yoğun olduğu mahallelerde öncelikle erkeklere ulaşıp, eğitim ve seminerler verecek. Kadın ve Aile Danışma Merkezi’nin kurulması ile ilgili önceliklerimiz aile içi şiddeti de önlemek. 6284 sayılı kanun, aile içi nedenleri ve sonuçları, şiddet mağdurlarının hakları ve şiddetin tekrar edilmesi durumunda cezai yaptırımlar konularında farklı eğitimler verilecek” diye konuştu.

“Her türlü şiddete karşı güçlerimizi birleştiriyoruz”

Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk da konuşmasında, şiddetin her türüne karşı olduklarına vurgu yaptı, toplumda şiddeti yok etmek, azaltmak zorunda olduklarını kaydetti. Pamuk; “Bu şiddet, aile içi ve kadına dönük olunca hepimizi yaralıyor. Bu işbirliği neticesinde, belediye ve kamu kurumları bir araya gelerek aile içi şiddeti önlemek adına güçlerini birleştiriyor ve çok güzel bir çalışma sergiliyorlar. Bu noktada özellikle aileyi desteklemek adına Akdeniz Kaymakamlığı olarak 5 mahallemizde aile destek merkezlerimiz hizmet veriyor. Akdeniz Belediyesi bünyesinde aile destek ve rehberlik merkezinin de kurumsal bir yapıya kavuşmasıyla bu katkı çok daha büyüyecektir. Bu birimi oluşturan ve bu işbirliğini gerçekleştiren birimlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

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