Mezitli’nin çocukları tohumuna sahip çıkıyor

Mersin'in merkez Mezitli Belediyesi’nin, bazı derneklerle hayata geçirdiği Çocuk Tohum Atölyesi açıldı.

Atölyenin açılışına Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Kılıç, projeye katkı sunanlar, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Açılışta, çocuklar ilk tohumlarını toprakla buluşturmanın heyecanını yaşadı. Akdeniz Mahallesi gönüllü evi ve tandır evinin yanında bulunan atölyenin açılışında konuşan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Hiçbir şey yapmadan günlerini boş geçirmektense herkesin üretimin, çalışmanın içerisinde yer almasını istiyorum. Herkesin belediyemizin çalışmaları içerisinde yer almalarını istiyorum. Üretim içerisinde olmak toplumsal olarak çok faydalı olduğu kadar sizin yaşamınıza da ne denli büyük katkı sağlayacağını çok iyi fark edeceksiniz. Gençliğimizde de eğitimin mutlaka üretim için olması gerektiği noktasındayız. Hala aynı düşünceleri savunuyoruz. Çocuklarımızı bugünden üretim, çevre bilinci ve iyi birer yurttaş olarak yetiştirmeliyiz” dedi.

Mezitli Belediyesinin çalışmaları hakkında bilgiler aktaran Tarhan, “İlk 5 yıllık dönemimizi kadınlarımıza ayırmıştık. İkinci 5 yıllık dönemde ise ağırlıklı olarak çocuklarımız için projeler geliştiriyoruz. Çocuk Hobi Bahçesinin bir devamı olarak, Çocuk Tohum Atölyemizde de çocuklarımızı, toprakla, doğayla ve üretimle buluşturuyoruz. Bundan sonra da, çok farklı projelerimizle gelecekte aydınlık bir Türkiye’yi ortaya çıkaracak olan çocuklarımıza katkı sunmak istiyoruz” diye konuştu.

Mezitli Belediyesinin desteği ile çok önemli bir projenin daha paydaşı olmaktan gurur duyduklarını dile getiren Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul, “Sıcak hava dalgalarıyla, aşırı yağış ve kontrol edilemeyen yangınlarla iklim krizi tüm şiddetiyle kendini göstermekte. Çocuklarımız hızlı öğreniyor ve öğrendiklerini uyguluyor. Bu sebepten dolayı çocuklarımızın toprak, doğa ve çevre bilinçlenmesi adına atölyemizi açmaya karar verdik. Çocuklarımıza atölyede toprağa, tohuma ve kile dokunarak tohum topları üretmeyi öğreteceğiz. Mezitli’de okullarımızla işbirliği içinde hareket ederek hem sahada hem yerinde eğitimler vermeyi hedefledik. Çok şanslıyız ki, kadın, çocuk, engelli, doğa, hayvan, çevre dostu bir başkana sahip olmak ve desteğini her zaman yanımızda hissetmek bizleri son derece motive etmekte. Başkanımız Neşet Tarhan’ın desteği ile daha büyük işler başaracağımızdan eminiz” ifadelerini kullandı.

Ekoloji Yaşam Derneği Başkanı Alper Girgeç de “Mezitli Belediyesi’nin her zaman olduğu gibi doğaya çevreye olan katkılarını saymakla bitiremeyiz. Daha geçen hafta kompost üretimi için bir araya gelmiştik. Yapılan korulukları, Gönüllü Serasını anlatmaya gerek bile yok. Tarıma, üretime, çevrenin ve doğanın korunmasına yönelik her projede mutlaka Mezitli Belediyesi ve Başkanımız Neşet Tarhan’ı görüyoruz. Biz de burada olmaktan son derece mutluyuz” şeklinde konuştu.

