Silifke Kalesi turizme kazandırılacak Mersin Valisi Ali İhsan Su, kazı çalışması devam eden Silifke Kalesinde incelemelerde bulundu Vali Su: "Mersin açık hava müzesi konumunda"

Mersin Valisi Ali İhsan Su, restorasyon ve kazı çalışması süren Silifke Kalesinin bir an önce turizme kazandırılacağını söyledi.

Vali Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, Mersin İl Turizm ve Kültür Müdürü Emre Duru, Silifke Belediye Başkan Vekili Enes Genç, Silifke Emniyet Müdürü Gökhan Mert, Silifke Jandarma Komutanı Bülent Keskinsoy, Silifke Müze Müdürü Silifke Müze Müdürü Nilgün Abdimanoğlu ile birlikte Silifke Kalesi Sultan Beyazıt Cami ve sarnıç restorasyonu, ziyaretçi merkezi ve gezi yolları, çevre düzenleme proje yapımı, Silifke Kalesi 1. Etap çevre düzenlemesi, Silifke kale restorasyonu 2. Etap, Silifke kalesinde kazısı tamamlanan mekanların röleve, restorasyon projelerinin ve fizibilite raporlarının hazırlanması işini yerinde inceledi.

Mersin’in açık hava müzesi konumunda olduğunu belirten Mersin Valisi Ali İhsan Su, “Biz hemen hemen her eserimizde çalışma yapmaya gayret ettik. Şu anda elimizdeki tarihi eserler ile ilgili çok ciddi çalışmaları başlattık ve bitirdiklerimiz var. Çalışmaları devam edenler var. Bu anlamda ilimizin tarihi dokusunu ortaya çıkarmak ve vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için yoğun bir çalışma sürdürüyoruz. Bu çerçevede şu anda bulunduğumuz Silifke Kalesinde de çok ciddi çalışmaları gerçekleştirdik. Bir taraftan kalenin onarımı ile ilgili birinci etap bitti, ikinci etap devam ediyor. Kalenin içindeki yerleşim alanları ile ilgili kazı çalışmaları büyük oranda tamamlandı, halen devam ediyor. Tamamlanan yerlerle ilgili orada ortaya çıkan Mescid var, sarnıç var. Bunların restorasyonu gerekiyordu, onların restorasyonunu gerçekleştirdik. Hep birlikte gezdiğimiz yol güzergahı, yani kaleye gelen ziyaretçilerin, kaleyi rahat bir şekilde gezebilmeleri buradaki güzellikleri, tarihi alanları görmeleri için yol güzergahına ihtiyaç vardı. Şimdi onu da yaptık. Çok güzel bir yol güzergahı sizler de gördünüz, onu da vatandaşlarımıza sunmuş oluyoruz. Buradaki çalışmalar kısa sürede tamamlanacak. Tamamlandıktan sonra da tüm ziyaretçilerin ziyaretine açılmış olacak. Şimdi kalan çalışmaları tamamlamaya gayret ediyoruz. Kısa sürede tamamlayacağız” dedi.



"Bu eserler turizmin ve tarihi dokunun gelişmesine katkı sağlayacak"

Silifke’de bir çok yerde kazı çalışmalarının devam ettiğini belirten Vali Su, “Silifke ilçemizde sadece burayla değil, birçok tarihi yerler ile ilgili çalışmalarımız var. Tevekkül Baba türbesini onardık aşağıda çok güzel oldu. Cumhurbaşkanlarımızdan Rahmetli Turgut Özal’ın okuduğu okul vardı orayı onardık ve Bilim Sanat Merkezi şeklinde dizayn ediyoruz. Onu da öğrencilerimizin yararına sunacağız. Onun ilerisinde Jüpiter Tapınağının hemen bir tane tarihi ev vardı orayı alıp, onardık aslına uygun şekilde. Orayı da Turizm Danışma Bürosu haline getirdik. Çok güzel bir eser oldu. Orayı da gelen vatandaşların görmesinin arzu ederim. Yine bu çerçevede Silifke ilçemizde Uzuncaburç Antik Kentimiz var. Uzuncaburç’ta inşallah bu sene buradaki tiyatro Antik tiyatro binası var. Helenistik Kule var. Onların projelerini daha önce yaptık. Bu sene onların onarımı ile ilgili çalışmaları başlatmış olacağız. Bu da önemli bir çalışma olacak. O bölgede bulunan evler var. Eski ve tarihi. Onların onarımı ile ilgili çalışmayı başlatıyoruz. Onları da onarıp vatandaşlarımızın ve ziyaretçilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Kafe yapacağımız ve Butik Otel yapacağımız yerler var. Orada güzel mekanlar oluşturmuş olacağız. Bu bölgede yukarda Canbazlı Kilisesi var. Aşağıda Sökün camisi var. Orayı onardık, hizmete açıldı. Şu anda Silifke’de tüm tarihi doku ile ilgili çalışmaları gerçekleştirdik. Etrafımızda çalışmalar devam ediyor. Tabii ki güzellikler önemli. Bu güzelliklerin onarılıp vatandaşın ve turistlerin hizmetine sunulması önemli. Tarsus’tan Anamur’a kadar her alanda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bu hizmetlerin yapılmasında emeği geçen Lütfi Elvan’a teşekkür ediyorum. Kültür Bakanlığı çalışanlarına teşekkür ediyorum. İlimizi n değerlerini tanıtmak, onları vatandaşlarımıza sunmak çok önemli. İnanıyorum ki her yaptığımız bu eserler turizmin ve tarihi dokunun gelişmesine çok büyük katkı sağlayacak. Ben emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



Osmanlı dönemine ait kale şehrin en büyük, ayakta kalan tek yeri

Silifke Kalesinde ki kazı çalışmalarının 2010 yılında başladığını belirten Kazı Başkanı Prof. Dr. Ali Boran, “Silifke Kalesi kazımız 2010 yılında başladı. 2021 yılı itibari ile kazımızın önemli aşaması tamamlandığını düşünüyoruz. 2010 yılından 2020 yılına kadarki kazı döneminde, kazı ve eğitim bir arada devam etmiş, burada sadece kazı değil aynı zamanda öğrencilerimiz lisans, yüksek lisans doktora tezleri ile çalışma yapmış, öğrencilerimiz deneyim ve tecrübe alarak Türkiye’nin farklı müzelerinde, farklı üniversitelerinde akademik hayatlarına devam etmektedir. Buraya araştırma görevlisi olarak gelen arkadaşlarımızın bir bölümü profesör bir bölümü doçent oldu. Bir bölümü öğretim üyesi olarak devam etmekte. Birinci kitabımız Silifke Kalesi Kazı Buluntuları. En önemli örnekleri dediğimiz kazı buluntuları. Bu kazı buluntularında bir kap var. Bu kabın içindeki tüm malzemeler Silifke Kalesinden çıkan malzemeler. Bu çalışma burada bulunan plastik, cam, metal buluntular, seramik buluntular, ahşap ve kemik buluntular olarak bölümlere ayrılır. M.Ö. 3 binlere giden Taş baltalar, 20.Yüzyıla kadar eserler var. Çünkü burada Osmanlı’nın en önemli Kale Kentlerinden birisi ve Osmanlı döneminin, Osmanlı’nın hoş görüsünün, farklı medeniyetteki insanların ürünlerine bakışını burada görüyoruz. Yok etmeden yaşatmış. Burada buluntuların Roma’nın, Bizans’ın, Karamanoğlu'nun Osmanlının eserleri. Bu kitaplarımız Uluslar arası yayın evi tarafından basıldı. Tüm dünyanın bütün kütüphanelerine gönderildi. Bu kitabımıza MEDCEM destek oldu. Kendilerine teşekkür ederiz. Kitapların tasarımı ve her şeyi Silifke’den. Bu kitabımızın çalışmalarına destek veren Sayın Valimize Kaymakamlarımıza , bakanlarımıza çok teşekkür ederiz. Bir diğer kitabımızı ise Buluntular. Silifke Kalesi kazılarında ortaya çıkan yerleşim dokusu, kaleden bulunan her şeyin ilk halinden son haline nasıl geldiğini göstermesi açısından önemli. Günümüze gelmiş, Osmanlı dönemine ait kale şehrin en büyük, ayakta kalan tek yeri. O açıdan Silifkeliler ne kadar övünseler azdır. Bu kitabımızın içindekiler malzemesiyle, kent dokusuyla beraber önemli bir çalışma” dedi.

Konuşmalardan sonra Kazı Başkanı Prof. Dr. Ali Boran ve Dr. Öğretim Üyesi Razan Aykaç “Silifke kalesinin kazılar sonucu ortaya çıkan yerleşim dokusu” ve “Silifke kalesi kazı buluntuları” isimli yazdıkları kitapları Vali Su’ya takdim etti.

