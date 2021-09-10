İklim değişikliği ile mücadelenin anahtarı, temiz enerji Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Demirak: “İklim krizi nedeniyle yaşananlar film senaryosu değil, harekete geçmeliyiz” “Nükleer olmadan net-sıfır bir gelecek yok”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İklim değişikliği ile mücadelenin anahtarı, temiz enerji Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Demirak: “İklim krizi nedeniyle yaşananlar film senaryosu değil, harekete geçmeliyiz” “Nükleer olmadan net-sıfır bir gelecek yok”

İHA

İklim değişikliği ile mücadelenin anahtarı, temiz enerji Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Demirak: “İklim krizi nedeniyle yaşananlar film senaryosu değil, harekete geçmeliyiz” “Nükleer olmadan net-sıfır bir gelecek yok”

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Demirak, dünya üzerinde son dönemde yaşanan afet görüntülerinin bir film senaryosu değil, somut gerçekler olduğu belirterek, "Yatırımları, geleneksel fosil yakıtlardan net sıfır karbon ekonomisine yöneltmeliyiz. Nükleer güç santrallerinin yapımının içinde olduğu temiz enerji yatırımları tüm dünya için bir tercih değil zorunluluk" dedi.
Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), 66 ülkeden 234 bilim insanının hazırladığı raporla dünyaya 'artık hareket zamanı' çağrısı yaptı. Bilim insanlarının 5 yıllık bir çalışmayla hazırladığı 'İklim Değişikliği 2021: Fizik Biliminin Temeli' başlıklı rapor, sera gazı emisyonlarında ani, hızlı ve büyük ölçekli azalmalar olmadıkça, küresel ısınmanın 1,5 hatta 2 derece ile sınırlamanın mümkün olmadığını ortaya koyuyor.
Türkiye’de iklim değişikliği ve çevre konularında yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Demirak, raporun iklim değişikliği mücadelesinde hem zamanın azaldığını tüm dünyaya ilan etmiş olması hem de hala umudun olduğunu göstermesi açısından büyük bir önem taşıdığını söyledi. Raporun geçmiş, şimdi ve gelecekteki iklim değişikliğinin verilerini ortaya koyarak çok net bir tablo çizdiğini kaydeden Demirak, "Maalesef hem Türkiye hem de tüm dünya için bir kriz durumu bu. Birçok bilim insanı, IPCC senaryolarında ortaya koyulan 1,5 derecelik artışın, Türkiye’ye yansımasının daha fazla olacağı konusunda hemfikir. Bu büyük sorunu dayanışma ve cesaretle çözebilmeliyiz. Artık hareket geçme konusundaki alarm zilleri daha güçlü çalıyor" ifadelerini kullandı.
“Doğal afetler, doğal denge ve insanlık için büyük bir tehdittir” diyen Demirak, son birkaç ayda Türkiye’de iklim değişikliğinin neden olduğu müsilaj, orman yangınları, sel gibi felaketlerin üst üste yaşandığına dikkat çekti.

“Türkiye’nin yaşadığı felaketlerin kaynağı”
İklim değişikliğinin dünyanın birçok noktasında olduğu gibi Türkiye’de de sayısız soruna neden olacağını işaret eden Demirak, “Yağışı azaltacak ve kuraklık artacaktır. Yağışların azalmadığı yerlerde bile daha yüksek sıcaklıklar buharlaşma miktarını artıracak ve topraklardaki ortalama nem seviyelerini düşürecektir. Gıda güvenliğinden biyolojik çeşitliliğe kadar birçok farklı ekolojik süreci etkileyen dünyanın yüzey sıcaklığı artışı, başka doğal afetleri de körükleyecektir. Gerekli önlemler alınmadığı takdirde kuraklık ülkemizin önemli iklim sorunlarından biri olacak. 2021 yılında ülkemizin birçok bölgesinde görülen aşırı yağışların ana nedeni de küresel ısınmadır. Büyük bir tehlike oluşturan fazla yağışlar, sellerin yanında, tarım alanlarından gelen sucul ortama akışı artırarak kirleticileri akarsulara ve göllere akıtıyor. Bu da Marmara denizimizi etkileyen musilaj gibi deniz salyalarını tetikleyen azot ve fosfor yüklemesine katkıda bulunuyor" diye konuştu.
İklim değişikliğinin neden olduğu ısınma ve kurumanın, orman yangını sıklığı, boyutu, yoğunluğu ve şiddetindeki artışla ilişkili olduğuna dair de güçlü kanıtlar olduğunu dile getiren Demirak, "Daha uzun yangın mevsimlerinin yanı sıra daha büyük yangınlara da sebebiyet veriyor. Amerika da yapılan bir çalışmaya göre, 1979'dan bu yana orman yangını mevsimi dünya genelinde 78 gün uzamış durumda. Üstelik bu yangınlar hava kalitesinden, su kalitesine kadara çok geniş spektrumlarda etki göstererek tüm ekosistemi bozuyor. Bu yüzden yangın sonrasındaki rehabilitasyon çalışmalarında, sadece yangın yerinin değil, yangının etkilediği tüm bölgenin ekosisteminin dikkate alınması gerekiyor. Muğla ve Antalya’daki yangın felaketi sonrası bölgedeki su kaynaklarımızı korumak için mutlaka çalışmaların yapılması gerekiyor. Türkiye’de toplumun tüm katmanlarını iklim değişikliği ile mücadele sürecine dahil etmeliyiz. 31 Mart’ta çalışmalara başlayan TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu’nun toplantılarına sivil toplum temsilcilerinin katılımının iklim değişimi ile mücadelede yeni bir süreci başlattığını düşünüyorum. Hükümetin İklim ve Göç Bakanlığı kuracağına dair gelen son bilgileri de memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

“Nükleersiz olmaz”
“Meydana gelen afetlerin görüntülerinin bir film senaryosu değil, dünyanın somut gerçekleri olduğu unutulmamalı” diyen Demirak, politika yapıcıların sera gazı emisyonlarını ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltacak pratik çözümler benimsemesi gerektiğini altını çizdi. Demirak, şöyle devam etti:
"Yatırımları, geleneksel fosil yakıtlardan net sıfır karbon ekonomisine yöneltmeliyiz. İklim değişikliğiyle mücadele etmek için tüm düşük karbonlu kaynaklardan yararlanmalıyız. Yenilenebilir enerji ve nükleer enerjinin de aralarında bulunduğu temiz enerji kaynaklarına yönelmek, dünyanın geleceği için en önemli adımlardan biridir. Nükleer güç santrallerinin yapımının içinde olduğu temiz enerji yatırımları tüm dünya için bir tercih değil zorunluluk. BM raporu bunu daha da açık bir şekilde ortaya koydu; ‘Nükleer enerji hariç tutulursa, uluslararası iklim hedeflerine ulaşılamayacak.’ Ancak nükleerin iklim krizindeki anahtar rolü konusundaki kafa karışıklığının bir an önce giderilmesi gerekiyor. Bu konuda gerçekten doğanın ve çevrenin korunması konusunda çalışan herkese büyük görev düşüyor. Nükleer olmadan netsıfır bir gelecek olamayacak."

Nükleerden vazgeçenlerde durum ne
"Nükleerden vazgeçtiğini söyleyen ülkelerdeki yüksek sera gazı emisyonları gerçeği ortaya koyuyor. Avrupa’da şimdi 'net sıfır' hedefine nasıl ulaşılacağı tartışılıyor” diyen Demirak, Fukushima kazasından sonra bazı ülkelerin nükleer santrallerini kapatma kararının iyi sonuçlar vermediğini şu sözlerle anlattı:
"Biliyorsunuz Almanya’nın 2022’ye kadar aşamalı olarak nükleer santrallerini kapatma kararı, şu anda sera gazı emisyonlarında artışa, artan elektrik fiyatlarına ve elektrik kesintisi tehdidine yol açtı. Ülke 2045 yılına kadar karbon emisyonlarını sıfırlamayı hedefliyor. Ancak bu hedefe ulaşması zor gözüküyor. Çünkü elektrik üretiminin yüzde 40'ını oluşturan linyit ve taş kömürü gibi fosil yakıtlara daha fazla bağımlılığa başvurmadan bunu yapması gerekiyor. Almanya, mevcut enerji politikaları sayesinde güneş ve rüzgar santrali kurulumunda zaten bir dünya lideri. Yeni yenilenebilir yatırımlarda hem maliyet hem de bazı bölgelerdeki çevrecilerin direnişleri karşı karşıya. Temmuz ayında yaşanan sel felaketi halkı çevre ve iklim konusunda daha duyarlı hale getirdi. Nükleer enerjinin aşamalı olarak kaldırılacağını söylemek kolaydı. Tüm çözümlerin uygulanması ise çok zaman alacak. Almanya’nın enerjiye halen çok ihtiyacı var ve bu enerjiyi Fransa ve Çek Cumhuriyeti'nden ithal edilen nükleer enerji ile karşılama ihtimali ise oldukça ironik bir durum oluşturuyor.”

Akkuyu dönüm noktası
Türkiye’nin de rüzgar, güneş, nükleer gibi temiz enerji kaynaklarına yatırıma devam ettiğini, bu konuda yaşanan gelişmelerin sevindirici olduğunu belirten Doç. Dr. Ahmet Demirak, en önemli adımlardan birinin de Akkuyu NGS Projesi olduğunu ifade etti. Demirak, “Dünya elektriğinin yüzde 10'unu sağlayan nükleer, dünyadaki en büyük ikinci temiz enerji kaynağı. Her yıl 2,5 gigaton CO2 emisyonunun çevreye salınmasını önlüyor. Güneşin parlamadığı ve rüzgarın olmadığı zamanlarda yılda 365 gün yüksek enerji üretiyor. Gelişmiş ekonomilerdeki en büyük düşük karbonlu elektrik kaynağı olan nükleer enerji, halihazırda 30'dan fazla ülkede 7/24 güvenilir, uygun fiyatlı temiz elektrik sağlamaktadır. Nükleerin dünyanın düşük karbonlu enerji karışımında kilit bir rol oynamaya devam edeceği de kesindir. Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) bu açıdan Türkiye’de bir dönüm noktasıdır. İşletmeye alınmasıyla ülkemizin iklim değişikliği ile mücadelesinin yanısıra enerji arzının güvenliğini de sağlayacak. Diğer nükleer santral projelerimizi de geleceği düşünerek hızla devreye almalıyız. Ülkenin sosyo ekonomik kalkınması için nükleer santral yatırımlar önemli" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MESKİ'den 8 bin 269 kişi yapılandırmadan faydalandı
YEREL HABERLER MESKİ'den 8 bin 269 kişi yapılandırmadan faydalandı
Cinayet sanığından ilginç çıkış: "Öldürecek olsam arabada, parkta öldürürdüm" Mersin’de 16 yaşındaki Serhat Sayin’i sokak ortasında tabanca ile vurarak öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi Öldürme niyeti olmadığını savunan zanlı, olayı tasarlayarak yapmadığını iddia etti
YEREL HABERLER Cinayet sanığından ilginç çıkış: "Öldürecek olsam ...
Aşı olana gözlük indirimli Mersin’de bir optikçi, aşı olan vatandaşlara indirim kampanyası başlattı 1., 2., 3. ve 4. toz aşılara ayrı ayrı indirim yapa gözlükçü, herkesi aşı olmaya davet etti
YEREL HABERLER Aşı olana gözlük indirimli Mersin’de bir optikçi, aşı ...
Silifke Kalesi turizme kazandırılacak Mersin Valisi Ali İhsan Su, kazı çalışması devam eden Silifke Kalesinde incelemelerde bulundu Vali Su: "Mersin açık hava müzesi konumunda"
YEREL HABERLER Silifke Kalesi turizme kazandırılacak Mersin Valisi ...
Anamur'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Anamur'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Anamur’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Anamur’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Seçer: "1 milyar liraya yakın borcu, 2.5 yılda kapattık" Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2021 yılı Eylül Ayı Olağan Toplantısının 1. Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında yapıldı
YEREL HABERLER Seçer: "1 milyar liraya yakın borcu, 2.5 yılda ...
Mezitli’nin çocukları tohumuna sahip çıkıyor
YEREL HABERLER Mezitli’nin çocukları tohumuna sahip çıkıyor
Mersin'de Kadın ve Aile Danışmanlığı Merkezi törenle hizmete açıldı Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: "Sağlıklı ve huzurlu bir toplum aileden başlar”
YEREL HABERLER Mersin'de Kadın ve Aile Danışmanlığı Merkezi törenle ...
Inter Academy antrenörleri Mersin'de Inter Academy antrenörleri, Inter Academy Turkey futbol okullarına ziyarette bulundu Mersin'de bir süre kalacak olan antrenörler Valerio Ringoli ve Claudio Brambilla, Türkiye'deki hem antrenörlere hem de sporculara eğitim verecek
YEREL HABERLER Inter Academy antrenörleri Mersin'de Inter Academy ...
Modfiye araç tutkunları Toroslar'da buluşacak
YEREL HABERLER Modfiye araç tutkunları Toroslar'da buluşacak
19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, gala konseriyle başlıyor
YEREL HABERLER 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, gala ...
Mersin ve Hatay'da tefeci operasyonu: 16 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin ve Hatay'da tefeci operasyonu: 16 gözaltı
Başkan Özyiğit: "Sizlerin başarısıyla gurur duyuyorum"
YEREL HABERLER Başkan Özyiğit: "Sizlerin başarısıyla gurur ...
Eski kız arkadaşının görüntülerini yayan sanığa 2,5 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Eski kız arkadaşının görüntülerini yayan sanığa 2,5 ...
Seçer, Anamur'da koyun, keçi ve avokado fidanı dağıtım törenine katıldı Mersin Büyşükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Yolumuz uzun, işimiz çok, sorumluluğumuz çok, ülkenin bizden beklentisi çok"
YEREL HABERLER Seçer, Anamur'da koyun, keçi ve avokado fidanı ...
Genç kızın müstehcen görüntülerini yayınlayan sanıklara 4 yıl 7 ay hapis cezası Mersin’de 18 yaşındaki genç kızın müstehcen görüntülerini gizlice çekerek şantaj yaptıkları ve ayrılmak isteyince de bu görüntüleri yayınladıkları iddia edilen 2 sanığın cezası belli oldu Sanıklardan H.G.'ye 2 yıl 6 ay, M.K.'ya ise 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi Üniversite öğrencisi D.N.P., karardan mutlu olduklarını, önümüzdeki hafta şahıslara tazminat davası da açacaklarını söyledi
YEREL HABERLER Genç kızın müstehcen görüntülerini yayınlayan ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 5 ödüle layık görüldü
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 5 ödüle ...
İnovatif ve Sürdürülebilir Gıda Girişimciliği paneli Seçer: "Nohudu daha katma değerli ürün haline getireceğiz"
YEREL HABERLER İnovatif ve Sürdürülebilir Gıda Girişimciliği ...
Mersin'de beyaz sinekle mücadele sürüyor
YEREL HABERLER Mersin'de beyaz sinekle mücadele sürüyor
DHA muhabiri Mustafa Gümüş'e 2 ödül birden
YEREL HABERLER DHA muhabiri Mustafa Gümüş'e 2 ödül birden
Mersin merkezli 2 ilde tefeci operasyonu: 16 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin merkezli 2 ilde tefeci operasyonu: 16 gözaltı
Apple'da ekranı yakan açık buldu Teknoloji meraklısı 21 yaşındaki Çayan Temel, Apple'da bulduğu yeni açığın kullanıcılara fiziki ve ekonomik zarar verebileceğini söyledi Çayan Temel daha önce Apple'da 13, Google'da 12 ve Youtube'da 1 olmak üzere bir çok kez açık bulmuştu
YEREL HABERLER Apple'da ekranı yakan açık buldu Teknoloji meraklısı ...
Tarsus'ta bıçakla yaralamaya 3 tutuklama
YEREL HABERLER Tarsus'ta bıçakla yaralamaya 3 tutuklama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.