Mersin'de korsan taşımacılık yapan 53 araç trafikten men edildi

Mersin'de yılın 8 ayında yapılan denetimlerde, korsan taşımacılık yaptıkları tespit edilen 53 aracın trafikten men edildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamuoyunda korsan taşımacılık şeklinde tabir edilen mevzuata aykırı, yetkisiz ve izinsiz olarak yapılan taşımacılığın, haksız rekabet oluşturmasının yanında vatandaşların huzur ve güven içerisinde yolculuk yapma haklarını ve trafik güvenliğini olumsuz yönde etkilediğine dikkat çekildi.

Bu tür taşımacılık faaliyetleri ve girişimleriyle periyodik olarak yürütülen trafik denetimleri yoluyla mücadele edildiği belirtilen açıklamada, Büyükşehir Belediyesinden izin ruhsatı almadan, alınan izin ve ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında ticari taşımacılık yapan ve izin alınan güzergah dışında ticari yolcu taşımacılığı yapan araç ve sürücülerine trafik yönünden gerekli ceza uygulanarak, araçların kanunda belirtilen süreler dahilinde trafikten men edildiği kaydedildi.

Bu kapsamda, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 2021 yılının ilk 8 ayında yolcu taşımacılığı yapan 109 bin 395 aracın kontrol edildiği, 5 bin 224 araca trafik yönünden işlem yapıldığı ve 203 aracın trafikten men edildiği ifade edilirken, Karayolları Trafik Kanununun Ek2/3 maddelerini ihlal ederek korsan taşımacılık yaptığı belirlenen 53 aracın da kanunda belirtilen süreler dahilinde trafikten men edildiği bildirildi.

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