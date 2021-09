Mersin'de 'Doğa Bizi Çağırıyor' etkinliği Kayacı Vadisinde devam etti

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesince düzenlenen ‘Doğa Bizi Çağırıyor’ etkinliği, Erdemli ilçesinde bulunan Kayacı Vadisinde gerçekleştirildi.

‘Haydi Birlikte Yürüyelim’ sloganı ile başlatılan doğa yürüyüşlerinde katılımcılar her hafta Mersin’in farklı bir doğal güzelliğini keşfe çıkıyor. Yeni rotanın Kayacı Vadisi olarak belirlendiği etkinliğe yaklaşık 100 kişi katıldı. Kadınların ve çocukların ağırlıkta olduğu etkinlikte Lamos Kanyonunun bir kısmını kapsayan Kayacı Vadisi ve Limonlu Çayı boyunca 3 kilometre yürüyen doğaseverler, hem vadinin hem de vadinin ortasından geçen Limonlu Çayının doğal güzelliğine hayran kaldı. Katılımcılar, yürüyüşün ardından Limonlu Çayının etrafında dinlendi.

“Yaş sınırı olmadan her kesime, herkese hitap etmeye çalışıyoruz”

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi’nde görevli Fatma Muştu, etkinliğin başlama noktasından bitişine kadarki süreç hakkında bilgi verdi. Etkinliğe çok fazla talep olduğunu söyleyen Muştu, “Vatandaşlarımız burada eğleniyorlar, çok mutlu oluyorlar, keyifli vakit geçiriyorlar. Aynı zamanda doğa yürüyüşlerini çok seviyorlar. Yaş sınırı olmadan her kesime, herkese hitap etmeye çalışıyoruz” dedi.

“Çok mutlu bir şekilde evlerimize dönüyoruz”

Pandemi dönemi öncesi yapılan doğa yürüyüşü etkinliklerine de katıldığını ifade eden Zeynep Özüdoğru ise “Doğa gezilerinden çok memnunuz. Araya pandemi girdiği için evlerde kapalı kaldık. Tekrar başladı bu etkinlikler. Çok teşekkür ediyoruz. Sayelerinde hem köylülerimiz kazanıyor hem de mola verdiğimizde oturduğumuz mekan sahipleri kazanıyor. Bizler de çok mutlu bir şekilde evlerimize dönüyoruz. Doğamız çok güzel ama bazı yerlerde insanların attıkları pislikler oluyor, yeri geliyor onları da topluyoruz, çöp kutularına atıyoruz. Bizim de biraz katkımız olmuş oluyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.