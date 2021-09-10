Mersin'de üniversite öğrencileri, 'memleketine hoş geldin' diyerek karşılanıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince, üniversite kaydı için kente gelen öğrenciler, 'memleketine hoş geldin' diyerek karşılıyor. Çeşitli ikramlarla karşılanan gençler, daha sonra gidecekleri üniversiteye yönlendiriliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi, Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali (MEŞOT), Tarsus Şehirlerarası Otobüs Terminali (TAŞTİ) ve havayolu servislerinin en işlek durağı olan alanda karşılama stantları kurdu. Kurulan stantlarda görev alan kurs merkezlerinde görevli öğretmenler, üniversite kaydı için Mersin’e gelen gençleri mamul, limonata ve su ikramıyla karşıladı. Öğretmenler, gençlere 2024 yılına kadar belediyeye ait toplu taşıma araçlarını 1 TL’den kullanabileceklerini söyledi. Bu bilgi üzerine mutluluk duyan gençler, çamaşır kafeden sosyal ortamlara, etkinliklerden sosyal projelere kadar öğrendikleri birçok hizmet karşısında duydukları heyecanı gizleyemedi. Öğrenciler daha sonra Ulaşım Dairesi tarafından sağlanan servisle ve toplu taşıma araçlarıyla üniversitelere ulaştırıldı.



“Gençleri geldiklerinde ilk bizler karşılıyoruz”

Sosyal Hizmetler Dairesinde görev yapan coğrafya öğretmeni Nazif Demir, “Buraya gelen öğrenci neyle karşılaşacağını, nasıl bir şehre geldiğini bilmiyor. Geldiğinde ilk bizler karşılıyoruz. Karşıladıktan sonra Vahap Başkanımızın selamıyla onlara ikramlarımız oluyor. Ücretsiz servisimizle üniversiteye kadar götürüyoruz ya da belediye otobüslerimize kadar eşlik edip, belediye otobüslerimizle beraber üniversiteye kadar gönderiyoruz. Bunun dışında Mersinimizi ve üniversiteyi tanıtıyoruz. Mersinimizin güzelliklerini, sosyal bir kent olduğunu, aynı zamanda liman, ticaret ve turizm kenti olduğunu söylüyoruz. Burada olan bütün sosyal aktiviteleri öğrencilerimize anlatıyoruz” dedi.

İstanbul’dan Mersin Üniversitesi Denizcilik ve Liman İşletmeciliği Bölümünü okumak için kente gelen Cihan Mert Demirkapı, Mersin ile ilgili olumlu bir izlenimi olduğunu vurguladı. 19 yaşındaki Demirkapı, “Tercih yaparken zaten kapsamlı bir araştırma yaptım. Ek olarak Mersin Limanı da buraya gelmemde büyük bir etken oldu. Zaten ilk iki tercihim de Mersin’di. İkinci tercihim buraya yerleşmemi sağladı. Özellikle sahil kısmındaki bu aktiviteleri takip ettim, baktım, gördüm. Gelmemde bunlar büyük etken oldu. Buraya yeni gelen, bilmeyen öğrenciler için çok güzel bir karşılama oluyor. Böyle bir şeyin olması da bence çok güzel. Burada su ve mamul ikram edildi. Ek olarak servis bizi üniversiteye götürecek. Bunlar güzel şeyler. Ulaşımda 1 TL uygulaması varmış. O da çok güzel bir uygulama. Öğrenciler için Mersin her şeyi karşılıyor gibi görünüyor. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Öğrencileri ne kadar el üstünde tuttuğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

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