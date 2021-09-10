Liseli Serhat'ı öldüren sanık: Tasarlama düşüncem yoktu



Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de, lise öğrencisi Serhat Sayin'i (16) tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapsi istenen Şehmus Yıldırım´ın (26) tutuklu yargılanmasına devam edildi. Sayin, duruşmadaki savunmasında, "Tasarlama düşüncem yoktu" dedi.

Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi'nde yaşayan elektronikçi Şehmus Yıldırım, geçen yıl 14 Eylül'de, dini nikahla birlikte yaşadığı Tuğba Y.'ye sosyal medya üzerinden mesaj attığı gerekçesiyle arkadaşı Yakup Sayin ile tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Yakup Sayin'in darbedilmesi üzerine kardeşi Serhat Sayin, Şehmus Yıldırım'ın iş yerine gitti. Serhat Sayin, konuşmak için Yıldırım´ı parka çağırdı. Bunun üzerine Yıldırım, iş yerindeki çekmeceden patronu S.İ.'ye ait tabancayı alıp, Sayin'in arkasından parka gitti. İkili parkın önünde karşılaştı. Bu sırada Şehmus Yıldırım, Serhat Sayin'e ateş açtı. Vücuduna isabet eden 4 mermiyle ağır yaralanan Serhat Sayin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Şehmus Yıldırım, Siteler Polis Merkezi'ne gidip teslim oldu. Yıldırım, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianame, Mersin 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şehmus Yıldırım'ın, Serhat Sayin'i öldürdüğünü kabul ettiğine dair ifadelerin de yer aldığı iddianamede, şüphelinin 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

ADLİ TIP'TAN 'RUH SAĞLIĞI YERİNDE' RAPORU

Tutuklu sanık Şehmus Yıldırım, duruşmada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile 3'üncü kez hakim karşısına çıkarıldı. Serhat Sayin'in ailesiyle taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşmada sanık Yıldırım'ın Adli Tıp Kurumu raporu mahkemeye sunuldu. Raporda, Yıldırım'ın ruh sağlığının yerinde olduğu bilgisine yer verildi.

'OĞLUMU TASARLAYARAK ÖLDÜRDÜ'

Şehmus Yıldırım'ın, Serhat Sayin'in yaşının büyük olduğu yönündeki iddiasına yanıt veren anne Sebiha Sayin, "Sanık yalan söylüyor. Oğlumun yaşı doğru, 30 yaşında. Gücü 15 yaşında çocuğa yetiyor. Oğlumu tasarlayarak öldürdü" diye konuştu.

Sanık Şehmus Yıldırım ise tasarlayarak öldürme iddiaları için "Tasarlama düşüncem yoktu. Öyle bir amacım olsa aracın içinde 2'sini de öldürürdüm" dedi.

Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2021-09-10 12:48:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.