Bagajda plastik sandalyede yolculuk

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de 6 kişinin plastik sandalyelerde bagajında yolculuk yaptığı hafif ticari araç trafikten menedildi, sürücüsüne de cezai işlem uygulandı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, korsan taşımacılık olarak tabir edilen mevzuata aykırı, yetkisiz, izinsiz taşımacılığa karşı denetim yaptı. Kontrollerde durdurulan hafif ticari aracın bagaj kısmında 6 kişinin plastik sandalyelere oturarak yolculuk yaptığı belirlendi. Araç trafikten menedilirken kanuna aykırı taşımacılık yapan araç sahibine cezai işlem uyguladı. Denetimlerde korsan taşımacılık yapan 53 araç da trafikten menedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2021-09-10 13:18:48
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